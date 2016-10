Brandenburger Verfassungsschutz warnt - "Die Reichsbürger machen unglaublichen Stress"

20.10.16 | 10:08 Uhr

Ein "Reichsbürger" hat am Mittwoch einen Polizisten in Franken angeschossen - am Donnerstag erlag der Beamte seinen Verletzungen. Experten warnen vor Attacken auch in Brandenburg: Behördenbekannt sind allein 300 "Reichsbürger" - und sie werden immer militanter.

Nach den tödlichen Schüssen eines sogenannten "Reichsbürgers" auf einen Polizisten in Franken warnt auch der brandenburgische Verfassungsschutz vor einer Gefahr durch die Gruppierung.



In Brandenburg seien etwa 300 Mitglieder bekannt, sagte der Sprecher des Verfassungsschutzes, Heiko Homburg, der rbb-Welle Antenne Brandenburg. Und unter diesen steige die Gewaltbereitschaft immer weiter an.



"Die 'Reichsbürger' machen unglaublichen Stress gegenüber den Behörden", sagte Homburg. Das liege auch daran, dass die Behörden sich immer stärker auf den Umgang mit ihnen einstellten. So gebe es jetzt Konsequenzen, wenn diese sich mit falschen Papieren auswiesen oder ihre Knöllchen nicht zahlten. "Das heißt bei diesen 'Reichsbürgern' steigt immer mehr der Frust und bei einigen kann dann dieser Frust in Gewalt umschlagen."

Gemeinwesenberatung: Gewalt noch die Ausnahme

Auch Dirk Wilking, Leiter vom Mobilen Beratungsteam im Brandenburgischen Institut für Gemeinwesenberatung, berichtete am Donnerstag im rbb-Inforadio, die Zahl der sogenannten Reichsbürger sei in den letzten drei, vier Jahren angewachsen und sie selbst seien auch militanter geworden.



Öffentlich würden "Reichsbürger" eher wenig aufgetreten, berichtete Wilking, sondern stattdessen die Behörden mit einer Blockadehaltung beschäftigen, indem sie z.B. Wassergebühren nicht zahlen. "In der Regel ist es eher der Versuch, Richter, Polizisten oder Gerichtsvollzieher vorzuführen - also zu filmen und ins Internet zu stellen. Das ist das Gängige."



Die Anwendung von Waffengewalt sei die Ausnahme, sagte Wilking. Zu Gewalt könne es in Extremfällen kommen, "wenn es an die Existenz geht, beispielsweise vor einem Gericht". "Dann entstehen durchaus bedrohliche Szenarien."



Homburg: Überwachung der Bewegung möglich

Homburg regte eine Debatte darüber an, die gesamte Reichsbürgerbewegung als extremistisch zu definieren. Weil Beamte wie Polizisten, Finanzamtsmitarbeiter oder Gerichtsvollzieher die öffentliche Ordnung repräsentierten, sei für sie die Gefahr von Angriffen besonders hoch. "Und damit haben wir auf eine gewisse Art und Weise eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung festzustellen", stellte Homburg fest. Momentan werde jedoch nur der rechtsextreme Teil als extremistisch eingestuft. Eine Überwachung durch den Verfassungsschutz sei möglich, sagte Homburg, denn die Gruppe lehne die Existenz des Staates ab und richte sich damit gegen den Bestand der Bundesrepublik Deutschland. "Über diesen Umweg kann man, wenn man will, die gesamte Reichsbürger-Bewegung zum Beobachtungsgegenstand erklären." Problematisch sei nur, dass es unter den "Reichsbürgern" auch Einzelkämpfer gebe.



Die "Reichsbürger" lehnen die Bundesrepublik und damit auch ihre Gesetze und Institutionen wie die Polizei ab. Sie behaupten, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 noch existiert und Deutschland von den Alliierten besetzt sei. Die "Reichsideologie" stützt sich auf

rechtsextremes Gedankengut. In Berlin sind nach rbb-Informationen rund 100 "Reichsbürger" bei den Behörden bekannt. Die Senatsverwaltung gab bereits einen Infoflyer zum Thema heraus, in dem sie Beamten rät, Briefe oder Eingaben von "Reichsbürgern" an Polizei oder Verfassungsschutz weiterzuleiten.