Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert, konsequenter gegen sogenannte "Reichsbürger" vorzugehen. Die Maßnahmen müssten sich vor allem gegen aggressive und radikale Vertreter der Bewegung richten, sagte der stellvertretende Vorsitzende Ernst Walter am Freitag dem rbb. "Hier müssen wir mit der ganzen Härte des Gesetzes antreten und eine Null-Toleranz-Politik gegen diese Leute führen. Bei jedem kleinsten Straftatversuch muss sofort eingegriffen werden, damit diese Leute keine Plattform mehr bekommen", sagte er im rbb-Inforadio.



Walter begrüßte es, dass der bayrische Innenminister Joachim Herrmann einen Reichsbürger aus den Reihen der Polizei suspendiert hat. "Diese Leute haben in unseren Reihen überhaupt nichts zu suchen, weil sie sich außerhalb unserer Verfassung stellen. Das ist aber nun mal das, wofür wir als Polizeibeamte angetreten sind: die Verfassung zu schützen und das deutsche Recht entsprechend durchzusetzen." Er gehe davon aus, dass auch die Innenminister in den anderen Bundesländern kritisch hinterfragten, ob es in der Polizei solche Strömungen gebe, sagte Walter.