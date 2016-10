Sie besitzen Waffen, schicken beleidigende Schreiben an Verwaltungsmitarbeiter und fallen durch gewalttätige Auftritte in Ämtern auf: Die "Reichsbürger" in Brandenburg werden, so das Innenministerium, immer aggressiver. Getrieben werden die Anhänger vor allem von einem tiefen Hass gegen das politische System und seine Vertreter.