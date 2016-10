Bereits in der Nacht zum Samstag hat in Rudow, im Süden von Berlin-Neukölln, ein Auto gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Polizeibeamte gegen 1 Uhr im Kornblumenring das Feuer an dem geparkten Wagen und alarmierten die Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der Wagen wurde im Frontbereich stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.

Betroffen waren die Neuköllner Falken. Die sozialistische Jugendorganisation teilte mit, dass es sich bei dem Fahrzeug um den Wagen der Geschäftsführerin des Anton-Schmaus-Hauses, dem Kinder- und Jugendzentrum der Falken, handele.