Brief an Bundesverkehrsminister Dobrindt

Sachsen will den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Görlitz und Cottbus vorantreiben. Einen entsprechenden Brief habe er an das Bundesverkehrsministerium geschickt, sagte Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD) dem rbb. Darin habe er auch angeboten, dass Sachsen bei den anteiligen Kosten in Vorleistung gehen werde. Der Brief sei mit der Brandenburger Landesregierung abgestimmt. Nach rbb-Informationen will sich auch Brandenburg an der Vorfinanzierung der Planungsleistungen beteiligen. Das betreffe den Teilabschnitt zwischen Cottbus über Spremberg bis zur brandenburgisch-sächsischen Landesgrenze.

Dulig will will mit seinem Brief den Druck auf das Bundesverkehrsministerium erhöhen, um den Ausbau der Strecke doch noch umsetzen zu können.