Vor der Al Farouk Moschee in der Potsdamer Innenstadt ist am Samstagabend ein abgetrennter Schweinekopf gefunden worden. Die Moschee war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil die Freitagsgebete überfüllt waren. Gläubige beteten auf der Straße - zum Unmut der Anwohner.

Vor der Al Farouk Moschee in Potsdam ist am Samstagabend ein abgetrennter Schweinekopf abgelegt worden. Der Kriminaltechniker untersuchten den Tatort und stellten den Schweinekopf sicher. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Staatsschutz geführt.

Hintergrund ist möglicherweise die Überfüllung der Moschee in den letzten Wochen, die u.a. zu Konflikten mit den Anwohnern geführt hatte. Zu den Freitagsgebeten hatten sich teils bis zu 500 Gläubige in dem nur 120 Quadratmeter großen Gemeindezentrum in der Stadtmitte eingefunden. Vermutlich ist die Zahl durch den Zuzug von muslimischen Flüchtlingen angestiegen. Viele Muslime, die in der Moschee keinen Platz mehr fanden, beteten vor dem Gebäude.

Am Freitag entschied die Stadt daher, den Muslimen übergangsweise als Gebetsraum die Orangerie in der Biosphäre zur Verfügung zu stellen. Die Orangerie ist eine Eventhalle und sollte jeweils freitags an den Verein der Muslime vermietet werden. Der Vorstand des Vereins wollte in den kommenden Tagen entscheiden, ob er das Angebot annimmt. Zunächst war auch die Fachhochschule am Alten Markt als zentralerer Standort im Gespräch gewesen. Dort seien aber keine geeigneten Räume gefunden worden, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow.

Auf lange Sicht soll ein neuer Standort für ein neues, größeres Gemeindezentrum gefunden werden.