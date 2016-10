Nach Sprengstofffund in Chemnitz - Sicherheitsmaßnahmen auch in Berlin erhöht

08.10.16 | 18:46 Uhr

Auf den Berliner Flughäfen und Bahnhöfen sind am Samstag die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. Nach einem Sprengstofffund in Chemnitz wird bundesweit nach einem 22-jährigen Syrer gefahndet. Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass er sich in Berlin aufhalten könnte.

Wegen des Sprengstofffundes in Chemnitz sind auch die Sicherheitsvorkehrungen in Berlin und am Flughafen Schönefeld am Samstag erhöht worden. Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte dem rbb, auf allen wichtigen Fernbahnhöfen und am Flughafen Tegel gebe es zusätzliche Kontrollen.



Auch am Flughafen Schönefeld wird sowohl im Terminal als auch in Autos und Bussen kontrolliert. Es handele sich um reine Vorsichtsmaßnahmen. Die Polizei hat keine Hinweise, dass der gesuchte 22-jährige Syrer sich dort aufhalten könnte, wie der Sprecher des Präsidiums in Potsdam dem rbb sagte. Der Flugbetrieb ist nicht eingeschränkt.



Suche nach 22-jährigem Syrer

Bei einem Großeinsatz in Chemnitz hatte die Polizei zuvor mehrere hundert Gramm hochbrisanten Sprengstoff gefunden. Sie verdächtigt einen 22-jährigen Syrer, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. "Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft", teilte die Polizei über Twitter mit. "Derzeit wissen wir aber nicht, wo er sich befindet und was er bei sich trägt. Seid vorsichtig." In der ersten Phase der Ermittlungen seien in der früheren "Fritz-Heckert"-Hochhaussiedlung in Chemnitz etwa 80 Personen in Sicherheit gebracht worden. In einer zweiten Phase hätten nochmal sechs Wohnungen geräumt werden müssen, sagte der Polizeisprecher weiter. Ein verdächtiger Koffer, der am Chemnitzer Hauptbahnhof von einem Roboter untersucht worden war, habe sich als ungefährlich erwiesen, fügte er hinzu.

Haben Sie den Gesuchten in #Berlin wiedererkannt oder Hinweise auf seinen Aufenthalt hier?

Melden Sie uns das bitte unter 0304664978050 / 51 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 8. Oktober 2016