Nach Festnahme von terrorverdächtigem Syrer - Sicherheitsstufe an Berliner Flughäfen immer noch hoch

11.10.16 | 13:26 Uhr

Die Erleichterung war groß, als der terrorverdächtiger Syrer Dschaber A. am Montag in Leipzig gefasst wurde - auch weil er die Berliner Flughäfen ins Visier genommen hatte. Hier bleiben die Sicherheitsmaßnahmen aber weiter verschärft - wenn auch nicht ganz so wie noch am Wochenende.



Auch nach der Festnahme eines Terrorverdächtigen bleiben die Sicherheitsvorkehrungen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld auf "anhaltend hohem Niveau". Das sagte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei am Dienstag in Potsdam. Diese Sicherheitsstufe galt aber nach seinen Angaben schon, bevor die Polizei am Samstag in einer Wohnung in Chemnitz Sprengstoff fand und eine Fahndung nach dem Syrer Dschaber A. einleitete, der am Montag gefasst wurde.

Der Terrorverdächtige wollte nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes offenbar einen Flughafen in Berlin angreifen. Der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sagte der ARD am Montagabend, zunächst habe es Hinweise gegeben, dass der festgenommene Dschaber A. Züge in Deutschland angreifen wollte. Zuletzt habe sich das mit Blick auf Flughäfen in Berlin konkretisiert. Um welchen der beiden Flughäfen es sich handelt - Tegel oder Schönefeld - sagte Maaßen nicht.



Autos und Insassen werden nicht mehr kontrolliert