Hartz-IV-Empfänger in Berlin sollen künftig günstiger Bus und Bahn fahren können. Die SPD will den Preis für das Sozialticket auf 25 Euro senken. Das kündigte Verkehrssenator Andreas Geisel am Montag an. Derzeit kostet das Ticket 36 Euro, das Jobcenter gibt aber nur einen Zuschuss von 25 Euro. Die Differenz könnten sich viele Sozialleistungsempfänger nicht leisten, sagte Geisel. "Mobilität darf nicht am Geld scheitern", betonte er. Der Verkehrssenator will seinen Vorschlag in die Koalitionsverhandlungen mit Linken und Grünen einbringen. Sollten diese zustimmen, könne er schon im Frühjahr 2017 umgesetzt werden.

Die Verkehrsverwaltung geht von Zusatzkosten in Höhe von zehn Millionen Euro aus, weil das Ticket dann auch von Berlinern genutzt werde, die derzeit aus Kostengründen nicht fahren. Bislang subventioniert das Land das Sozialticket mit 13 Millionen Euro.



Auch bei den regulären Tickets könnte sich Geisel Preissenkungen vorstellen: Eine Jahreskarte wie in Wien - hier kostet sie 365 Euro, also einen Euro am Tag - hält Geisel für interessant. Eine Einführung sei aber beim derzeitigen finanziellen Spielraum unwahrscheinlich. Ein so günstiges Jahresticket bedeute nicht nur höhere Kosten für den Landeshaushalt, sondern auch deutlich mehr Fahrgäste in den ohnehin schon vollen Bussen und Bahnen, so Geisel. So schnell wie dann nötig könne der Nahverkehr nicht ausgebaut werden.



Derzeit kostet die VBB-Umweltkarte für ein Jahr bis zu 761 Euro. Diesen Preis hat der Verkehrsverbund bei der aktuellen Runde nicht erhöht. Einzelfahrausweise in Berlin werden dagegen zum Jahreswechsel zehn Cent teurer. Die Grünen haben angekündigt, bei einer Regierungsbeteiligung die Preiserhöhung stoppen zu wollen. Die SPD jedoch rechtfertigte die Erhöhung.