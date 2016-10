Der parteilose Jüterboger Bürgermeister Arne Raue wehrt sich juristisch gegen den Vorwurf, mit seinen Meinungsäußerungen das Klima für einen Brandanschlag in seiner Stadt bereitet zu haben. Dies hatte ihm der Bundestagsabgeordnete Norbert Müller (LINKE) vorgeworfen. Raues Anwalt verlangt von Müller, die Vorwürfe künftig nicht mehr zu äußern, wie am Mittwoch bekannt wurde. Dies solle er schriftlich versprechen und zudem 5.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Der Linken-Politiker sagte dem rbb am Mittwoch auf Anfrage, er werde weder eine Unterlassungserklärung unterschreiben, noch zahlen. Auch werde er von seinen bisherigen Formulierungen nicht abrücken. Diverse Kommentare des Jüterboger Bürgermeisters bedienten rassistische Stereotype, sagte Müller. Sie seien geeignet, ein gesellschaftliches Klima zu erzeugen, in dem Anschläge wie die auf die Flüchtlingsunterkunft in Jüterbog verübt würden.

Nach einem Anfang Oktober verübten Brandanschlag auf ein Heim für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Jüterbog hatte Bürgermeister Raue auf Facebook die - so wörtlich - "verachtungswürdigen Taten" verurteilt. Zugleich hatte er verlangt, bei der Bewertung auch die seiner Ansicht nach "katastrophale Flüchtlingspolitik" der Bundesregierung einzubeziehen.