Der geplante Neubau des Bernauer Rathaus soll 60 Prozent teurer werden als ursprünglich geplant. Die CDU will deshalb einen Planungsstopp beantragen und zunächst die Bürger befragen. Am Donnerstag entscheiden die Stadtverordneten. Von Björn Haase-Wendt

"Es ist sicher so, dass am Anfang die Zahl von 9,8 Millionen Euro nicht genug geprüft und ordnungsgemäß angesetzt wurde", sagt der Bernauer Bürgermeister André Stahl (Die Linke). "Insofern war die Zahl sicher eine politische Wunschvorstellung, die sich in der Realität nicht umsetzen lässt."

Die Kosten für den Neubau in der Bürgermeisterstraße in Bernau sind von 9,8 Millionen um 60 Prozent gestiegen. Gründe sind neue Energiemaßnahmen, eine Dachterrasse, die vorher nicht geplant war, und die Erweiterung des Tagungsraums zum Veranstaltungssaal.

Damit gibt der Linken-Politiker den Ball weiter an die CDU, unter deren Bürgermeister einst das Projekt geplant wurde. Heute stemmt sich die CDU gegen den Neubau und will nun per Eilantrag einen Planungsstopp beantragen. Zunächst sollen die Bürger befragt werden: "Ob das Projekt weitergeführt, ob möglicherweise Alternativen geprüft und in Erwägung gezogen werden sollen oder ob dieses Projekt in einer deutlich abgespeckten Form weitergeführt werden soll", erklärt der CDU-Fraktionsvize Daniel Sauer.

Bei der Frage, wie diese Einsparungen aussehen könnten, will sich die Fraktion noch zurückhalten. "Ein Rathausneubauprojekt bringt unsere Stadt nicht weiter", so Sauer, "wenn für Investitionen in neue Kindergärten oder Schulen und andere Infrastrukturprojekte einer wachsenden Stadt das Geld knapp wird."