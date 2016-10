Terrorverdächtiger war nach rbb-Informtionen in Berlin - Al-Bakr hat offenbar Berliner Flughäfen ausgespäht

14.10.16 | 19:49 Uhr

Der terrorverdächtige Syrer Dschaber Al-Bakr hatte offenbar Verbindungen nach Berlin. Er soll sein mutmaßliches Anschlagsziel - einen Berliner Flughafen - persönlich ausgekundschaftet haben. Zuvor waren weitere mögliche Verbindungen Al-Bakrs nach Berlin bekannt geworden.



Der terrorverdächtige Dschaber Al-Bakr hat sein mutmaßliches Anschlagsziel - einen der Flughäfen Tegel oder Schönefeld - offenbar selbst ausgespäht. Nach Informationen des rbb und der "Berliner Morgenpost" aus Kreisen der Bundessicherheitsbehörden hielt sich Al-Bakr in der zweiten Septemberhälfte in der Hauptstadt auf und verbrachte eine Nacht in Berlin. Dabei soll er auch eine Kontaktperson getroffen haben.



Der Aufenthalt in Berlin soll für die Planung des Anschlages eine wichtige Rolle gespielt haben, hieß es am Freitag. Die Sicherheitsbehörden hatten Al-Bakr zum Zeitpunkt seines Aufenthalts in Berlin allerdings noch nicht im Visier, sondern entdeckten seine Verbindungen in die Hauptstadt erst im Zuge der Ermittlungen.



Von einem Berliner Imam radikalisiert?

Zuvor hatte der "Spiegel" weitere mögliche Verbindungen zu Berlin bekannt gemacht. Das Nachrichtenmagazin zitierte den Bruder des Terrorverdächtigen, wonach der 22-Jährige erst in Deutschland zum radikalen Islam gekommen sein soll. "Mein Bruder hat sich in Deutschland radikalisiert", zitierte das Magazin den Bruder.



Ausschlaggebend für die Radikalisierung Al-Bakrs war dem Bruder zufolge ein Berliner Imam. Dieser habe den 22-Jährigen einer Gehirnwäsche unterzogen und ihn aufgefordert, in Syrien zu kämpfen. Im September 2015 habe sich der junge Mann in Syrien dem IS angeschlossen. Um welchen Prediger es sich handelte, sagte der Bruder dem "Spiegel" zufolge nicht.

In Haft offenbar nicht vernommen