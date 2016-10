Der terrorverdächtige Syrer Dschaber Al-Bakr hat sich nach Aussagen seines Bruders erst in Deutschland radikalsiert. Ein Imam in Berlin habe den 22-Jährigen einer "Gehirnwäsche" unterzogen, zitiert der "Spiegel" den Bruder Al-Bakrs.

Der Terrorverdächtigte Dschaber Al-Bakr soll erst in Deutschland zum radikalen Islam gekommen sein. "Mein Bruder hat sich in Deutschland radikalisiert", zitierte das Nachrichtenmagazin den Bruder nach einem telefoninterview. Ausschlaggebend für die Radikalisierung Al-Bakrs war dem Bruder zufolge ein Berliner Imam. Dieser habe den 22-Jährigen einer Gehirnwäsche unterzogen und ihn aufgefordert, in Syrien zu kämpfen. Im September 2015 habe sich der junge Mann in Syrien dem IS angeschlossen. Um welchen Prediger es sich handelte, sagte der Bruder dem "Spiegel" zufolge nicht.

Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden bereitete Dschaber Al-Bakr, der zuletzt als anerkannter Flüchtling in Chemnitz lebte, einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen vor. Nach einer gescheiterten Festnahme wurde er in der Nacht zu Montag in Leipzig gefasst. Am Mittwoch nahm sich Al-Bakr in der Untersuchungshaft das Leben.

Die Verantwortlichen in der JVA Leipzig hatten keine erhöhte Suizidgefahr des Gefangenen festgestellt, obgleich er in seiner Zelle randaliert und eine Glühbirne zerschlagen hatte. Am Mittwochabend fand ihn eine Anwärterin stranguliert an einem Gitter.

Vernommen wurde der 22-Jährige nicht, wie aus dem Zeitablauf der Untersuchungshaft hervorgeht, den die Behörden am Donnerstag vorlegten. Das bestätigen Recherchen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) in Sicherheitskreisen. Demnach durften die sächsischen Behörden den Mann nicht mehr vernehmen, denn die Generalbundesanwalt hatte das Verfahren an sich gezogen.