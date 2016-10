Zustimmung in Bundesrat nur bei Nachbesserungen

Brandenburg lehnt das von der Bundesregierung geplante neue Teilhabegesetz für Menschen mit Behinderungen in seiner jetzigen Form ab. Das wurde am Mittwoch bei einer fraktionsübergreifenden Beschlussempfehlung im Potsdamer Sozialausschuss deutlich.

Protest gegen Teilhabegesetz in der Spree

Die Abgeordneten kritisierten unter anderem, dass Menschen mit Behinderungen faktisch zum Leben in bestimmten Wohnheimen gezwungen werden könnten. Das sei mit grundlegenden Menschenrechten nicht vereinbar. Auch das sogenannte "Poolen", das gebündelte Anbieten von Leistungen für mehrere Betroffene gleichzeitig, lehnen die Abgeordneten ab.

In seiner jetzigen Form bedeute der Entwurf zum Bundesteilhabegesetz keine Aufwertung für Menschen mit Behinderung. In einigen Bereichen ergebe sich sogar eine Verschlechterung zur aktuellen Rechtslage.



Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Jürgen Dusel, wertete das Votum des Fachausschusses als "starkes Zeichen", das von Potsdam ausgehe. Sozialministerin Golze (Linke) kündigte an, dass Brandenburg nur dann dem Gesetz im Bundesrat zustimmen werde, wenn der Entwurf im Sinne der heutigen Beschlussempfehlung deutlich nachgebessert würde.