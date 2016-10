Festnahme in Leipzig - Polizei fasst Terrorverdächtigen aus Chemnitz

10.10.16 | 07:15 Uhr

In Chemnitz war der terrorverdächtige Syrer der Polizei knapp entkommen. Doch jetzt ist der 22-Jährige in Leipzig gefasst worden. Er hatte Sprengstoff in seiner Wohnung und soll die Berliner Flughäfen als Anschlagsziel ins Visier genommen haben.



Der flüchtige Terrorverdächtige aus Chemnitz ist in der Nacht zum Montag in Leipzig festgenommen worden. Das teilte die sächsische Polizei am Montagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der 22-jährige Syrer war seit Samstag auf der Flucht. Die Umstände der Festnahme sind noch ungeklärt. Nach MDR-Informationen waren bei der Festnahme auch ein Hubschrauber und ein Bombenräumkommando im Einsatz. Laut Spiegel Online hatte ein Syrer die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann habe den Verdächtigen zufällig am Leipziger Bahnhof kennengelernt und in seiner Wohnung schlafen lassen.

❗️NEWS❗️ Wir sind geschafft, aber überglücklich: 📢der Terrorverdächtige Albakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen. ÖA über #GenStA — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 10. Oktober 2016

Bundesweit hatte die Polizei mit Hochdruck nach dem Verdächtigen gesucht, der Kontakte zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben soll. Die Sicherheitsvorkehrungen an Bahnhöfen und Flughäfen wurde verschärft. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Nach Behördenangaben hält sich der Mann seit 2015 in Deutschland auf, seit mehreren Monaten ist er als Flüchtling anerkannt. Die Polizei hatte am Samstag in einer Wohnung in Chemnitz Sprengstoff und geht davon aus, dass der junge Mann einen "islamistisch motivierten Anschlag" begehen wollte - allerdings war er vor dem Zugriff knapp entkommen. Die Beamten gaben in dem Plattenbau-Viertel einen Warnschuss ab und sahen ihn auch, konnten ihn aber nicht fassen. Das Landeskriminalamt wies Vorwürfe zurück, es sei eine Panne passiert.

Sprengstoff und Material zum Bombenbau gefunden

In dem Haus habe man zu Recht Sprengstoff vermutet, sagte ein LKA-Sprecher. "In so einer Situation können wir nicht ins Risiko gehen." Bei der anschließenden Erstürmung einer Wohnung, in der sich der 22-Jährige aufgehalten hatte, waren mehrere Hundert Gramm eines hochexplosiven Sprengstoffs gefunden worden. In Chemnitz in Gewahrsam genommen und befragt wurde am Sonntag ein weiterer Mann, der Kontakt zu dem gesuchten Syrer gehabt haben soll, wie die Polizei zuvor mitteilte. Das Spezialeinsatzkommando hatte auch hier die Tür aufgesprengt.