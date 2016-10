Entwarnung an Berliner Flughäfen - Syrer hielten terrorverdächtigen Landsmann in Leipzig fest

10.10.16 | 12:43 Uhr

In Chemnitz war der terrorverdächtige Syrer der Polizei knapp entkommen - nun wurde der 22-Jährige in Leipzig gefasst. Landsleute hatten die Polizei alarmiert - und den Gesuchten angeblich gefesselt übergeben. Die verschärften Sicherheitsmaßnahmen an den Berliner Flughäfen wurden wieder zurückgefahren.



Der wegen möglicher Anschlagspläne gesuchte Syrer aus Chemnitz ist in der Nacht zu Montag in Leipzig festgenommen worden. Landsleute hätten die Polizei in den frühen Morgenstunden darüber informiert, dass sie den Gesuchten in ihrer Wohnung festhalten, sagte eine Sprecherin des sächsischen Landeskriminalamts dem Evangelischen Pressedienst. Weitere Angaben wollte sie aus Rücksicht auf eine mögliche Gefährdung der Hinweisgeber nicht machen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (beide CDU) dankten dem Syrer, der der Polizei den Hinweis auf den Verdächtigen gegeben hatte. Er habe maßgeblich dazu beigetragen, dass der Geflohene habe festgenommen werden können. Auch den Sicherheitsbehörden gebühre Dank.



Ein Plattenbau im Leipzig Stadtteil Paunsdorf - der Verdächtige wurde laut Bild-Zeitung in der Wohnung mit dem rötlichen Vorhang festgenommen.

Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel Online soll der Terrorverdächtige in der Nacht einen Syrer am Leipziger Hauptbahnhof angesprochen haben, ob er bei ihm schlafen könne. Nachdem er von der Fahndung gehört habe - sie war laut LKA Sachsen auch in arabischer Sprache verfügbar -, soll der Mann die Polizei informiert haben. Diese habe den Gesuchten gefesselt in der Wohnung vorgefunden. Das sächsische Landeskriminalamt bestätigte die Details der Festnahme am Morgen ausdrücklich nicht. Am Mittag sollte es eine Pressekonferenz in Dresden geben.

❗️NEWS❗️ Wir sind geschafft, aber überglücklich: 📢der Terrorverdächtige Albakr wurde in der Nacht in Leipzig festgenommen. ÖA über #GenStA — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 10. Oktober 2016

Sicherheitsmaßnahmen an Berliner Flughäfen gelockert

Nach der Festnahme wurden die verschärften Sicherheitsmaßnahmen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld zurückgefahren, wie die Bundespolizei und das Polizeipräsidium in Potsdam am Montagvormittag mitteilten. Am Sonntag hatten Polizisten unter anderem an der Zufahrt zum Flughafen Schönefeld Fahrzeuge angehalten, die Insassen kontrolliert und auch Kofferräume öffnen lassen. Diese Maßnahmen wurden inzwischen eingestellt. Dennoch befänden sich die Sicherheitsmaßnahmen weiter "auf hohem Niveau", hieß es.

Verdächtiger wohl noch am Montag vor Haftrichter

Der Festgenommene, der Kontakte zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben soll, könnte einen Anschlag auf einen Berliner Flughafen geplant haben. Darüber soll der Verdächtige zumindest diskutiert haben. Die Bundesanwaltschaft führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat. Es wird deshalb erwartet, dass der Verdächtige noch am Montag in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt wird. Nach Behördenangaben hält sich der Mann seit 2015 in Deutschland auf, seit mehreren Monaten ist er als Flüchtling anerkannt. Am Samstag war der Mann noch dem Zugriff in Chemnitz entkommen. Die Beamten gaben in dem Plattenbau-Viertel einen Warnschuss ab und sahen ihn auch, konnten ihn aber nicht fassen. Das Landeskriminalamt wies Vorwürfe zurück, es sei eine Panne passiert. In dem noch nicht geräumten Haus habe man zu Recht Sprengstoff vermutet, sagte ein LKA-Sprecher. "In so einer Situation können wir nicht ins Risiko gehen."

Bereits gemischter Sprengstoff gefunden

Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR fanden sich in der Chemnitzer Wohnung etwa 500 Gramm bereits gemischter Sprengstoff und etwa ein weiteres Kilo Chemikalien, die zum Bombenbau geeignet sind. Außerdem stellte die Polizei Zünder sicher und Teile, die nach erster Bewertung zur Herstellung von Rohrbomben gedient haben könnten.

CSU fordert Überprüfung aller Flüchtlinge