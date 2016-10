Neuköllns Vize-Bürgermeister kritisiert Grünen-Politiker - Falko Liecke: "Geht's noch Herr Beck?!"

18.10.16 | 15:38 Uhr

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Falko Liecke (CDU), ist sauer auf den Grünen-Bundestagsabgeordneten Volker Beck. Dieser hatte Bewohnern von Kiezen mit hohem Ausländeranteil empfohlen, deren Sprache zu lernen.

Weil der Grünen-Politiker Volker Beck Bewohnern von Stadtteilen mit hohem Zuwandereranteil empfohlen hat, die in diesem Kiez vorherrschende Sprache zu lernen, bekommt er Gegenwind aus Berlin-Neukölln. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister, Falko Liecke (CDU), hat mit einem offenen Brief bei der "Huffington Post" geantwortet. Übertitelt hat er seine Reaktion mit der Frage "Geht's noch, Herr Beck?!" Er argumentiert darin, dass die Haltung von Volker Beck gefährlich sei. Beck fördere damit die Segregation ganzer Bevölkerungsgruppen und spiele mit den bisher erreichten Erfolgen der Integration.

Wenn es nach Beck ginge, könne man also ganze Stadtteile in Berlin aufgeben, schreibt er weiter.

Interview von Volker Beck sorgt für Aufregung bei Berliner Lokalpolitikern

Sprache ist der kleinste gemeinsame Nenner

Im Interview mit dem Fernsehsender ntv hatte Beck wörtlich gesagt: "Andere Länder gehen damit entspannter um, dass in manchen Vierteln auch mal eine andere Sprache von einer Migrationscommunity gesprochen wird. In den USA finden Sie Ihr Chinatown, da finden Sie die Gegenden, wo die Mexikaner wohnen, oder je nachdem, welche Community in der Stadt gerade stark ist". Wenn es einem wichtig sei, solle man doch die vorherrschende Sprache lernen. Er fügte hinzu, wenn es Probleme mit Islamismus und Gewalt gebe, müsse man mit Sozialarbeitern zusammenarbeiten, die interkulturelle Kompetenz hätten. Liecke sagte nun als Reaktion auf Beck, dass es richtig sei, dass "die allermeisten Menschen in unserem Land kein Problem damit hätten, wenn Zugezogene auch ihre Muttersprache pflegen". Für ihn liege die Betonung aber auf "auch". Nach Lieckes Worten ist unbestritten, dass die deutsche Sprache der Schlüssel zur Integration sei. Wer sie nicht beherrsche, habe keine Chancen in der Schule, auf dem Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche. Beck rüttele deshalb am "kleinsten gemeinsamen integrationspolitischen Nenner" aller demokratischen Kräfte in diesem Land.

Beck nimmt bei Facebook Stellung

Volker Beck spricht auf seiner Facebook-Seite von einer Verdrehung seiner Aussagen. Er postete: "Wer in Deutschland leben will, muss Deutsch lernen, verstehen und sprechen. Das haben wir 2005 mit der Verpflichtung zu Integrationskursen - allerdings Jahrzehnte zu spät – im Zuwanderungsgesetz eingeführt". Niemand müsse in Deutschland eine andere Sprache lernen, um Zuwanderer und Flüchtlinge zu verstehen. Diese müssten Deutsch lernen, schreibt er weiter. Anders sei es bei der Polizei und Sozialarbeitern. Dort sei mehr Personal mit interkultureller Kompetenz und einschlägigen Sprachkenntnissen nötig. Im Gespräch mit Deutschen sollten sich Migranten und Flüchtlinge bemühen, sich auf Deutsch zu verständigen, so Beck.



Liecke wünscht sich andere Unterstützung der Bundesebene

Auf die Interview-Frage, ob in Moscheen auf Deutsch gepredigt werden sollte, sagte Beck, der auch migrationspolitischer Sprecher der Günen im Bundestag ist: "Das geht nicht. Wir haben Gottesdienste immer schon in der katholischen Kirche in Deutschland gehabt, seit der Gastarbeitereinwanderung, auf Kroatisch, auf Italienisch, auf Ukrainisch". Dies gehöre zur Religionsfreiheit dazu. Es sei ein bisschen Heimat, ein Gottesdienstangebot in der eigenen Sprache zu bekommen. Neuköllns Vize-Bürgermeister hält diese Aussage Becks vor dem Hintergrund des wachsenden Einflusses ausländischer Staaten auf Moscheen in Deutschland für brandgefährlich. In Neukölln stellten sich alle demokratischen Kräfte gegen eine Moschee, in der von arabischen Hasspredigern gegen Frauen, Israel und die Demokratie gehetzt werde. Derzeit läuft ein Verbotsverfahren gegen den Trägerverein. Eine Unterstützung der Bundesebene stelle sich Liecke anders vor.

Imame kann man nicht rechtlich durchsetzen