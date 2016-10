Zehn Jahre Wikileaks - Assange soll in Berlin zugeschaltet werden

04.10.16 | 10:04 Uhr

Vor zehn Jahren gründete Julian Assange die Enthüllungsplattform Wikileaks. Obwohl der Whistleblower inzwischen in London festsitzt, veröffentlicht Wikileaks weiter geheime Dokumente - zum Ärger vieler Regierungen. Am Dienstag will Assange eine Erklärung abgeben. Per Videoschalte spricht er auch in Berlin.

Die Enthüllungsplattform Wikileaks feiert am Dienstag ihren zehnten Geburtstag. Unter anderem will ihr Gründer Julian Assange eine Erklärung vom Balkon der ecuadorianischen Botschaft in London abgeben, in der er seit 2012 festsitzt. Er soll auch live nach Berlin zugeschaltet werden. Hier findet ab 10 Uhr im Roten Salon der Volksbühne eine Diskussionsveranstaltung über Wikileaks statt - zeitgleich mit anderen Treffen in London, Paris, New York, Sydney, Quito, Neapel, Genf. Auf einem Podium diskutieren laut Ankündigung die Wikileaks-Mitstreiterin Sarah Harrison, William Binney (U.S. intelligence official), Hans-Christian Ströbele (Bündnis 90/Die Grünen) sowie der Journalist Michael Sontheimer. Assange soll dann per Videoschalte dazukommen.

Wikileaks veröffentlichte in den vergangenen Jahren hunderttausende geheime Dokumente, unter anderem über das Vorgehen der US-Streitkräfte in den Kriegen im Irak und in Afghanistan. Assange zog damit den Zorn der US-Regierung und der Nato auf sich. Nach Vergewaltigungsvorwürfen floh er 2012 in die Botschaft Ecuadors in London.

Ex-Sprecher von Wikileaks sieht auch Risiken

Daniel Domscheit-Berg, Gründer der Whistleblowing-Plattform Openleaks und ehemaliger Sprecher der Enthüllungsplattform Wikileaks, mahnte am Dienstag im rbb, Whistleblower bräuchten eine "Lobby in der Gesellschaft". Wikileaks habe durch seine Veröffentlichungen in den letzten Jahren viel bewirkt, sagte Domscheid-Berg Radioeins. Die Daten würden es zum Beispiel Journalisten ermöglichen, ihre Berichte überprüfbar zu machen. Domscheit-Berg räumte aber auch ein, dass bei der 1:1-Veröffentlichung von Datensätzen auch "Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, die gar nichts damit zu tun haben, was man eigentlich exponieren möchte". Seiner Ansicht nach stehen daher die Menschen besonders in der Pflicht, die die Daten verarbeiten: dass sie achtsam und unparteiisch sind, sowie sich nicht instrumentalisieren zu lassen.

Mails von US-Demokraten ins Netz gestellt