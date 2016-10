Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erhält die Ehrenbürgerwürde von Berlin. Am kommenden Montag (24. Oktober) wird der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) dem 74-Jährigen die höchste Auszeichnung der Stadt verleihen.



"Wolfgang Schäuble hat sich um Berlin verdient gemacht", teilte Müller am Dienstag mit. "Seine maßgebliche Rolle bei der Aushandlung des Einigungsvertrags hat zur Überwindung der jahrzehntelangen Teilung unserer Stadt beigetragen." Seit jeher habe sich Schäuble zu Berlin als deutscher Hauptstadt bekannt, sagte er weiter. "Sehr wesentlich" verdanke Berlin Wolfgang Schäuble, "dass unsere Stadt heute in aller Welt Symbol für Einheit, Freiheit, Demokratie und Rechtstaatlichkeit unseres Landes ist".



Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Schäuble war am 14. Juni 2016 beschlossen worden. Er ist der 119. Ehrenbürger der Hauptstadt.