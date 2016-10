Das "Zentrum für Politische Schönheit" (ZPS) ruft Menschen "mit Flüchtlingshintergrund" dazu auf, sich am 28. Juni 2016 "öffentlich von Tigern fressen zu lassen", in einer Arena vor dem Gorki-Theater. Die Aktivisten wollen damit auf das Verbot von Beförderungsunternehmen aufmerksam machen, die keine Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung in die BRD befördern dürfen. Menschen flüchten deswegen über den gefährlichen Seeweg.