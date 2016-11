Audio: Radioeins | 02.11.2016

Interview | Wahl-Schlammschlacht in den USA - "Beide Parteien bewerfen sich nur noch mit Schmutz"

04.11.16 | 08:34 Uhr

Selten hatte Amerika zwei Präsidentschaftskandidaten, die so unbeliebt sind wie Donald Trump und seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton. Warum das so ist, erklärt Christian Lammert, Professor für US-Politik an der FU Berlin.

rbb: Herr Lammert, wie sehr schadet Hillary Clinton die Enthüllung, dass sie vor dem Fernsehduell mit ihrem parteiinternen Widersacher Bernie Sanders die Fragen des Moderators schon kannte?

Das schadet ihr gar nicht so viel, wie man vielleicht glaubt. Die Anhänger von Clinton lassen sich davon nicht weiter beeindrucken, weil sie mehr Angst vor Donald Trump haben. Und die Trump-Anhänger meinen sowieso, dass Hillary Clinton ins Gefängnis gehört. Für die ist das also keine Überraschung.

Zur Person Christian Lammert Lehrt als Professor für die Innenpolitik Nordamerikas am John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der Freien Universität Berlin und ist Research Associate am Zentrum für Nordamerika-Forschung (ZENAF) der Goethe-Universität Frankfurt.

Die Vorwürfe summieren sich: hochbezahlte Reden vor Bankern, laxer Umgang mit Mails, unfaire Methoden bei der Auseinandersetzung mit Sanders: Ist es schwierig, Hillary Clinton zu mögen?

Das ist schwierig, und das war schon vorher schwierig. Sie ist die unbeliebteste demokratische Präsidentschaftskandidatin in der Geschichte, aber sie hat das Glück, dass ihr Gegner Donald Trump noch unbeliebter ist. Davon zehrt sie momentan. In diesem Wahlkampf bewerfen sich beide Parteien nur noch gegenseitig mit Schmutz in der Hoffnung, dass das vom eigenen Schmutz ablenkt. Und das macht den Wahlkampf auch so nervig.

Clinton soll Mails vom falschen Rechner verschickt haben, Trump soll Frauen sexuell belästigt und jahrelang keine Steuern bezahlt haben – wenn man die Vorwürfe vergleicht, dann geht es dabei um ganz unterschiedliche Dimensionen. Warum wird das dennoch als gleichwertig wahrgenommen?

Weil die negative Einstellung so groß ist. Es geht auch noch um mehr. Beide haben eine Foundation, die eigentlich Gutes tun soll, aber beide haben diesbezüglich Dreck am Stecken, haben Gelder für Dinge verwendet, für die sie nicht verwendet werden sollten. Das addiert sich zu einer negativen Einstellung und man fragt sich: Sind die Leute in der Lage, das Präsidentenamt auszufüllen? Das wirft man Trump vor. Doch wenn sich bei den Ermittlungen gegen Hillary Clinton einiges bestätigen sollte, muss sie mit einem Gerichtsverfahren rechnen. Eine Präsidentin, die sich vor Gericht verantworten muss, will man natürlich auch nicht im Weißen Haus haben.

Mehr zum Thema Uckermark-Deutsche im US-Wahlkampf - "Ich mag das, ich bin wie er!" Auf wessen Seite das Kaff Bergholz steht, ist nicht zu übersehen. Die Gemeinde im US-Bundesstaat New York ist Trump-beflaggt - und fest in der Hand von Deutschen, die vor gut 150 Jahren aus der Uckermark hierher kamen. Ein Vor-Ort-Besuch in der Republikaner-Hochburg. Von Tina Rohowski

Es ist doch ungewöhnlich, wenn nicht sogar illegal, dass das FBI in den letzten Tagen vor der Wahl die Untersuchungen öffentlich gemacht hat. Machen Teile des FBI Wahlkampf?

Es sieht ganz danach aus. Der FBI-Chef, der das letzten Freitag öffentlich gemacht hat, hat sich vor einiger Zeit noch geweigert die Nachricht publik zu machen, dass Trump möglicherweise Kontakte nach Russland hätte und es da Spionage gäbe, mit dem Argument, das könne so kurz vor der Wahl wahlentscheidend sein. Da läuft also einiges falsch. Ich glaube nicht, dass das eine Verschwörung ist. Aber man muss doch an der Kompetenz einiger Leute in den Verwaltungen zweifeln.

Sollte Clinton gewinnen, dann würde die Präsidentenliste der vergangenen Jahre lauten: Bush, Clinton, Bush, Obama, Clinton. Was läuft da grundsätzlich schief im US-amerikanischen System?

Genau damit sind auch viele US-amerikanische Wähler gar nicht mehr zufrieden. Wir haben mittlerweile eine politische Klasse, die sehr klein geworden ist, in der viel geschachert wird, die Verbindungen hat zu Wallstreet, zum großen Geld. Deswegen tut sich auch nicht so viel in der US-amerikanischen Politik. Das wollen die Wähler bei den Republikanern und Demokraten eigentlich geändert sehen. Ich habe das Gefühl, die Amerikaner haben keinen Adel, aber scheinbar haben sie eine Sehnsucht nach Fürsten- und kleinen Königsfamilien, und deswegen werden manchmal diese Familien unterstützt. Das gibt es auch in einigen Staaten oder Städten. In Chicago hieß der Bürgermeister sechzig, siebzig Jahre immer gleich. Das Amt wurde fast an den Sohn weitervererbt. Solche Imperien bauen sich da sehr leicht aus – auch weil Wahlkampf sehr teuer ist.