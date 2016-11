16 Angriffe auf AfD-Parteibüros in Brandenburg

Linke in diesem Jahr fünf Mal betroffen

Die häufigsten Ziele politisch motivierter Angriffe in Brandenburg waren in diesem Jahr Parteibüros der AfD.



Im dritten Quartal des Jahres zählten die Behörden drei solcher Attacken. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage im Landtag in Potsdam hervor. Dabei wurden etwa die Eingangstür oder eine Wand beschmiert.