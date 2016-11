Abstimmung am Sonntag - Darum geht es beim Bürgerentscheid Fraenkelufer

25.11.16 | 10:10 Uhr

210.000 Kreuzberger und Friedrichshainer können am Sonntag über die Neugestaltung des Fraenkelufers abstimmen. Eine Initiative will per Bürgerentscheid die Bezirkspläne verhindern. Doch mit ihren Forderungen stehen die Anwohner ziemlich alleine da.

Bei einem Bürgerentscheid können rund 210.000 Bewohner von Kreuzberg-Friedrichshain an diesem Sonntag über die geplante Neugestaltung des Fraenkelufers am Landwehrkanal abstimmen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will unter anderem den Gehweg von fünfeinhalb auf bis zu acht Meter verbreitern, um Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern zu vermeiden. Zudem soll ein solider Steinfußboden den bisherigen Bodenbelag ersetzen. Außerdem sind Sitzmöglichkeiten, Mülleimer und Fahrradbügel geplant. Auch das historische Geländer soll restauriert werden.

Das Ufer des Landwehrkanals in Kreuzberg ist beliebt: Jogger, Radler, Spaziergänger, Musiker – hier spielt sich das Kiez-Leben ab. Der Bezirk will den Abschnitt umgestalten, doch die Anwohner sind dagegen und haben einen Bürgerentscheid organisiert.

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens "Fraenkelufer retten" wollen das verhindern. Aus Sicht der Anwohner handelt es sich um eine "phantasielose, gerade Struktur mit einer breiten Steinpromenade". Die Initiatoren wollen statt einem Steinfußboden die Tenne, den Bodenbelag des Ufers renovieren, der Weg soll nach ihren Forderungen nicht verbreitert werden. Das wäre billiger als die Pläne des Bezirks, zudem müssten Sträucher nicht weichen.

ADFC ist auch für eine Verbreiterung

"Das Fraenkelufer wird mit der Umgestaltung attraktiver und zugänglich für alle", erklärten dagegen die Sprecher der Grünen-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, Annika Gerold und Julian Schwarze am Donnerstag. "Zusammen mit zahlreichen Verbänden unterstützen wir die Pläne für die Umgestaltung des Uferwegs", so die Sprecher. Denn auch der ADFC kann sich mit den Plänen des Bezirks anfreunden. "Der Weg muss eindeutig verbreitert und nicht nur instand gesetzt werden. Im Sommer kommt es hier bislang häufig zu Konflikten zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern", sagte Nicolas Linck dem rbb. Auch der FUSS e.V. und der bezirkliche Behindertenbeirat hätten empfohlen, gegen das Bürgerbegehren zu stimmen.

Fördergeld nur für Umgestaltung

"Wenn wir das jetzt nicht einmal richtig grundsätzlich machen, müssen wir alle ein bis zwei Jahre sanieren. Das können wir uns nicht leisten", verteidigte der Baustadtrat Hans Panhoff (Grüne) im rbb zudem die geplante Umgestaltung. Zudem gebe es Fördergeld des Senats nur für eine Verbreiterung, die von den Bürgern vorgeschlagene Sanierung käme den Bezirk also nicht billiger. Auf diesen Seiten informiert das Bezirksamt über seine Pläne, die Argumente der "Nachbarschaftliche Gruppe Fraenkelufer" finden sich hier.