Mitarbeiter der Zentralen Leistungsabteilung des Landesamtes für Flüchtlinge (LAF) verschickten am Montagabend einen Brandbrief an die Präsidentin des LAF. Diesen Brandbrief, der der rbb-Abendschau exklusiv vorliegt, nennen sie eine "Gefahrenanzeige" nach Paragraf 15 des Arbeitsschutzgesetzes. Dieser Paragraf verpflichtet den Arbeitgeber, für die Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten zu sorgen. Es ist bereits die zweite Gefahrenanzeige der Mitarbeiter, eine erste gab es im Januar.

In Berlin hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales schwer damit zu kämpfen, Unterkünfte für immer mehr Flüchtlinge zu eröffnen. Das Land arbeitet dabei nicht mehr nur mit karitativen Trägern wie der Diakonie oder der Arbeiterwohlfahrt zusammen: Etwa die Hälfte der Berliner Flüchtlingsheime wird mittlerweile von Privat-Unternehmen betrieben - und die haben in der Vergangenheit immer wieder für Kritik gesorgt.

Ein Mitarbeiter des LAF, der aus Angst vor Repressalien anonym bleiben will, schilderte der rbb-Abendschau, das die Arbeitsüberlastung auch bei der Versorgung der Flüchtlinge gravierende Folgen habe: "Weil wir unsere Arbeit nicht schaffen und wir keine eigenen Unterbringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge haben, gibt es auch oft enorme verbale Angriffe und Anfeindungen gegen uns. Immer öfter rufen wir die Security. Das ist kaum noch auszuhalten, obwohl wir den Zorn der Asylbewerber auch verstehen", sagte der Mann.



Als Gründe für die Arbeitsüberlastung prangern die Mitarbeiter in dem Brandbrief fehlende und unvollständig geführte Akten an. Der überwiegende Teil der Mitarbeiter habe zudem keine Verwaltungserfahrung und auch keine fachspezifische Ausbildung. Es gebe zudem zu wenige Schulungen, um die Qualifikation der Mitarbeiter zu verbessern. Die Organisation sei mangelhaft, es fehle zudem an Räumen und Ausstattung.

Die Informationspolitik sei so unzureichend, dass viele Informationen die Mitarbeiter nur über den Buschfunk erreichen würden, heißt es weiter in dem Brief. Zwar gäbe es jeden Donnerstag ein Meeting. Mitarbeiter, die wegen Krankheit oder Urlaub nicht daran teilnehmen können, erhielten aber keine schriftlichen Zusammenfassungen. Folgefehler seien so programmiert.