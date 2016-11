Für Benjamin Jendro, Sprecher der Polizei-Gewerkschaft GdP, hat sich der Kraftakt für die Polizeibeamten der Direktion 5 gelohnt: "Die Kollegen haben hier gute Arbeit geleistet." Jendro warnte aber gleichzeitig: "Wenn wir uns aber an der Warschauer Brücke, dem Görlitzer Park und dem Kottbusser Tor zurückziehen, dann wird die Kriminalität dort innerhalb weniger Monate wieder ausufern."

Das beste Beispiel dafür ist die Entwicklung der Kriminalitätszahlen am Kottbusser Tor: Sie waren Anfang des Jahres geradezu explodiert - weil die Polizei ihre Kräfte in dieser Zeit auf die anderen Kriminalitäts-Schwerpunkte im Bezirk konzentrierte und wenig Präsenz zeigte. Erst nachdem die bedenkliche Entwicklung am Kotti in den Medien thematisiert wurde, setze die Polizei auch hier Einsatz-Hundertschaften ein, die dauerhaft am Kottbusser Tor vor Ort sind. Seither sinken die Zahlen wieder.



Für den Polizei-Gewerkschafter Jendro ist jedoch klar: "Um alle drei Bereiche dauerhaft in den Griff zu bekommen, bräuchten wir mehr Personal." Trotz der Fahndungserfolge gegen rumänische Taschendieb-Banden und vereinzelt gegen Groß-Dealer müsse der Druck auf die Kriminellen hoch bleiben. Die von Rot-Rot-Grün im Koalitionsvertrag beschlossenen 1.450 zusätzlichen Polizisten seien zwar ein Schritt in die richtige Richtung - aber Jendro ist skeptisch: "Was am Ende von den Ankündigungen übrig bleibt, müssen wir abwarten."