Aktuelle Stunde - Landtag debattiert über bessere Kita-Ausstattung

09.11.16 | 08:30 Uhr

In einer Aktuellen Stunde debattiert der Landtag in Brandenburg unter anderem über bessere Kita-Förderung: 30 Millionen Euro will die Landesregierung investieren - vorwiegend in sozialen Brennpunkten.



Der brandenburgische Landtag debattiert am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde über bessere Bedingungen an den Kitas. In den jüngsten bundesweiten Vergleichsarbeiten schnitten Brandenburger Schüler zwar deutlich besser ab als vor zehn Jahren, aber Schulabbrecher und auch Grundschüler mit Förderbedarf unter anderem beim Lesen, Schreiben und Rechnen gehören noch immer zum Alltag.

Mehr zum Thema Mi 09.11.2016 | 15:00 Heute im Parlament Themen: Gedenken zum 9. November 1989 +++ 13. August - Gedenktag in Brandenburg? +++ Aktuelle Stunde: Bildungschancen für alle Kinder +++ Diskussion um Abgeordnetendiäten +++ Rolle der PKK +++ Reporter vor Ort: Michael Schon



Darum steckt die Landesregierung in den kommenden beiden Jahren rund 30 Millionen Euro zusätzlich in Kindergärten in soziale Brennpunkten und stellt zusätzliches Personal auch zur Sprachförderung ein. Ein weiteres Thema in der Plenarsitzung ist die Absicht der Landesregierung, künftig mehr als sechs verkaufsoffene Sonntage in den Städten und Gemeinden zu erlauben.

Weitere Themen: Digitalstrategie, Bundesteilhabegesetz, Mobilitätsstrategie