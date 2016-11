NPD-Politiker zu Haft verurteilt - KZ-Tattoo im Spaßbad

07.11.16 | 15:43 Uhr

Aus sechs Monaten auf Bewährung sind acht Monate Haft geworden: Das Landgericht Neuruppin hat im Berufungsverfahren gegen den NPD-Politiker Marcel Zech die Strafe erhöht. Der 28-Jährige wurde wegen Volksverhetzung verurteilt - aber noch nicht rechtskräftig. Von Lisa Steger



Im November letzten Jahres hatte ein Journalist aus Berlin einen Mann von hinten fotografiert, dessen Rücken-Tattoo dem Eingang des Konzentrationslagers Auschwitz ähnelte. Darunter befand sich der Satz "Jedem das Seine". Der Journalist postete das Bild auf Facebook. Unstrittig ist: Es ist Marcel Zechs Rücken. Und das Foto ist tatsächlich im Spaßbad Oranienburg entstanden. Der 28 Jahre alte Angeklagte ist in seiner Region gut bekannt: Marcel Zech, von Beruf Glas- und Gebäudereiniger, sitzt für die rechtsextreme NPD im Kreistag Barnim und ist Gemeindevertreter in Panketal.

Das Urteil Aktenzeichen: (Az.: 14 Ns 356 Js 34867/15)

Tattoo ist volksverhetzend

Das Landgericht Neuruppin wertet das Zeigen das Tattoos als Volksverhetzung, ebenso wie es schon die erste Instanz sah, das Oranienburger Amtsgericht. "Der Angeklagte wollte ausdrücken, dass in Auschwitz-Birkenau jeder das bekam, was er verdiente", so der Vorsitzende Richter. "Er hat auch mit direktem Vorsatz gehandelt." Die Richter sehen es also als erwiesen an, dass Zech tatsächlich, wie es der dritte Absatz des Volksverhetzungsparagrafen festhält, "eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art (also den Holocaust) in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt". Mit dem Strafmaß – acht Monate ohne Bewährung - ging die Kammer über das Urteil der ersten Instanz, des Amtsgerichts Oranienburg, hinaus: Dort hatte Zech eine Bewährungsstrafe von sechs Monaten erhalten.

Für die Richter in Neuruppin kam das nicht in Frage. "Die Verteidigung der Rechtsordnung" gebiete eine Haftstrafe ohne Bewährung: "Die Häufung fremdenfeindlicher Aktionen in jüngster Zeit birgt die Gefahr, dass das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat schwindet", heißt es in der Urteilsbegründung. Eine Bewährungsstrafe "würde die Bevölkerung als unschönes Zurückweichen vor dem Rechtsradikalismus verstehen", so der Vorsitzende Richter. Die Strafe entspricht dem, was Staatsanwalt Torsten Lowitsch beantragt hatte. "Ich bin sehr zufrieden, ich denke auch, dass es abschreckend wirken kann", so der Anklagevertreter nach dem Urteil.

Verteidiger lehnt Volksverhetzungsparagraf ab

Verteidiger Wolfram Nahrath hatte einen Freispruch gefordert, wie auch schon im Amtsgericht Oranienburg. Zum einen sei nicht klar, so der Anwalt, ob die Silhouette überhaupt ein KZ-Eingang sei. Der Turm des Tattoos sei eckig – in Auschwitz war er rund, so Nahrath. Kurzum: Das Zeigen des Tattoos, so der Anwalt, erfülle nicht den Tatbestand der Volksverhetzung. Denn das Bildnis habe mit dem NS-Regime ja nichts zu tun. Unabhängig davon habe der Angeklagte, so Nahrath, schon damit begonnen, sein Tattoo abändern zu lassen. Zwei Sitzungen fehlen noch, dann soll von dem "Gebäudeteil" nichts mehr zu sehen sein; stattdessen sollen "Max und Moritz in der Badewanne" den Rücken verschönern. Die Kammer hat das berücksichtigt, hieß es heute. Entscheidenden Einfluss hatte das Umstyling aber nicht.

Grundsatzkritik am Strafgesetz

Verteidiger Nahrath äußerte grundsätzliche Bedenken gegen den Volksverhetzungsparagrafen des Strafgesetzbuches (§ 130 StGB): "Es ist kein Geheimnis, dass ich den Paragrafen für verfassungswidrig halte", so Nahrath. Der Paragraf sei "undefinierbar" und er "kann deshalb ganz beliebige Ergebnisse zeitigen". Nach Ansicht des Verteidigers genügt der Paragraf nicht dem "Bestimmtheitsgebot" des Gesetzes. Das heißt: Der Bürger soll wissen, was strafbar ist, was nicht, um sich danach zu richten. Dies sei beim Volksverhetzungsparagrafen nicht gegeben, so sinngemäß Wolfram Nahrath. Die Kammer in Neuruppin hingegen stellt heute klar: "Wir haben keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Volksverhetzungsparagrafen."



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.