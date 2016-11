Neue Senatorin will Landesamt für Flüchtlinge entlasten

Überlastet und schlecht organisiert: Die Beschäftigten des Landesamts für Flüchtlinge schlagen Alarm - der rbb berichtete exklusiv. Die designierte Sozialsenatorin Elke Breitenbach will die Zustände im Amt schnell verbessern.

Nach dem Brandbrief der Beschäftigten des Berliner Landesamts für Flüchtlingsfragen will die designierte Sozialsenatorin Claudia Breitenbach (Die Linke) die Zustände im Amt schnell verbessern.

Die Beschäftigten hatten in dem Schreiben an Behördenchefin Claudia Langeheine unter anderem von katastrophalen Arbeitsbedingungen, Chaos bei der Aktenführung und unzureichender Technik berichtet. All das führe immer wieder zu belastenden Situationen mit den Flüchtlingen.