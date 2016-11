Donald Trump hat es entgegen allen Umfragen geschafft. Die Clinton-Anhänger, die die US-Wahl in der Nacht in Berlin und Brandenburg verfolgt hatten, zeigen sich geschockt. Auch viele Politiker reagieren mit Sorge. Bei der AfD dagegen gibt es Jubel.

Der Republikaner Donald Trump wird 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Am Mittwochmorgen stand fest, dass Trump die nötige Zahl von 270 Wahlmännern erreicht hatte. Neben seinen Hochburgen gewann Trump auch wichtige "Swing States" wie North Carolina oder Ohio, also Staaten, die zwischen den Demokraten und Republikanern stark umstritten sind. Gegen fünf Uhr morgens hatte Trump auch Florida gewonnen.

Trumps demokratische Kontrahentin Hillary Clinton gratulierte den Republikanern zu ihrem Sieg. Wie Trump bei seiner ersten Ansprache nach dem Wahlsieg bestätigte, hatte ihn Clinton unmittelbar zuvor angerufen. Auf der Wahlparty der Republikaner in New York kündigte Trump an, das gespaltene Land wieder vereinen zu wollen. Clinton dagegen trat nicht öffentlich auf. Die Wahlparty der Demokraten wurde abgesagt.

In Berlin stieß der Wahlsieg Trumps überwiegend auf Entsetzen. Zu Wahlpartys in den Szenelokalen in Neukölln, Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Mitte hatten sich hauptsächlich Clinton-Anhänger versammelt, so auch in der Neuköllner-Jazzkneipe "Donau 115". Bald mussten sie feststellen, dass Trump bei der Auszählung uneinholbar davon zog. Am frühen Morgen gingen sie enttäuscht nach Hause. Auch viele in Berlin lebende US-Amerikaner waren auf den verschiedenen Wahlpartys vertreten. "Es ist unglaublich", sagte einer von ihnen dem rbb in der Nacht. Er habe nicht geglaubt, dass Trump gewinnen könne.

Überwiegend entsetzt reagierten auch die Menschen in Brandenburg. Am Oderturm in Frankfurt sagte eine Passantin dem rbb: "Ich find's beschissen, weil ich nicht weiß, was auf uns zukommt, wenn der wirklich Präsident wird." Andere können sich nicht vorstellen, dass ein Unternehmer wie Trump mit seiner Art Präsident sein könne: "Einfach lächerlich!", sagt ein Mann.



Ein weiterer Schauplatz der Wahlnacht in Berlin war das Aspen-Institut, wo sich fachkundige Kenner der US-Politik versammelt hatten. Bei Cola und Fried Chicken verfolgen sie die Berichterstattung aus den USA. Auch dort waren die Demokraten in der Mehrheit - und die Enttäuschung entsprechend groß.