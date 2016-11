"Das ist ein Skandal, denn mein Mandant hat längst gestanden, dass er bei der Einreise einen gefälschten Pass benutzt hat", so Burmeister. Seine Papiere seien angeblich in Aleppo verbrannt.

"Der BGH hat den Haftbefehl wegen der angeblichen Mitgliedschaft in einer ausländischen Terror-Organisation um 23 Uhr am Donnerstagabend verweigert, weil die Belege aus seiner Sicht nicht ausreichten", sagte Burmeister. Daraufhin sei der Polizeibeamte aufgesprungen und habe gesagt: "Dann verhafte ich sie jetzt wegen Urkundenfälschung." Noch am späten Abend sei der 27-Jährige zum Amtsgericht Karlsruhe gefahren worden, wo ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung erlassen worden sei. Damit sitzt der Verdächtige also trotzdem in Haft.

Laut Mitteilung des Generalbundesanwalts vom Donnerstagabend hatte der Verdächtige Kontakt zu einem Mittelsmann in Syrien. Dieser gilt als zuständig für Anschläge der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Ausland - also auch in Deutschland. Schon in früheren Terrorfällen sollen die Attentäter teilweise detailliert von IS-Führungsfiguren im syrischen Rakka gesteuert worden sein. "Von dort soll er die Erlaubnis erhalten haben, zeitnah einen Anschlag auf Menschen in Deutschland zu planen", so die Bundesanwaltschaft.

Der amerikanische Geheimdienst - vermutlich war es der umstrittene NSA - hatte ein Gespräch zwischen dem Verdächtigen und seinem IS-Kommandantgen abgefangen. In dem Telefonat habe der Terrorverdächtige darum gebeten, endlich zuzuschlagen. Daraufhin habe die Kontaktperson in Syrien die Freigabe für das Attentat gegeben. Nach bislang nicht dementierten des Focus habe der mutmaßliche IS-Anhänger vorgehabt, am kommenden Montag in Berlin eine Messerattentat zu verüben. Sicherheitskreise hatten diesen Focus-Bericht nicht bestätigt, aber auch nicht dementiert.



Belege für diese Vorwürfe habe die Generalbundesanwaltschaft in dem Antrag auf Haftbefehl jedoch nicht vorgelegt, sagte nun der Pflichtverteidiger des 27-Jährigen.