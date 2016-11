Video: Abendschau | 30.11.2016 | Beitrag von Jo Goll und Norbert Siegmund

Ermittler befürchten Freilassung des Terrorverdächtigen - Psychisch gestört, aggressiv - und bald wieder frei?

30.11.16 | 21:16 Uhr

Der wegen Terrorverdacht festgenommene Tunesier könnte bald aus der U- Haft entlassen werden. Für die Ermittler ist das ein Horrorszenario – denn für die Rund-um-die-Uhr-Überwachung von Terrorverdächtigen fehlt erschreckend viel Personal. Von Jo Goll und Norbert Siegmund.

Der mutmaßliche Terroristen Ashraf Al T. wurde vor vier Wochen in Schöneberg festgenommen. Laut Geheimdienstquellen hatte er vom IS die Freigabe für einen Anschlag in Berlin erhalten. Trotz Festnahme und Wohnungsdurchsuchung: Weil Geheimdienste ihre Quellen nicht preisgeben, blieb die Beweislage dünn. Deshalb versagte der für Terroristen zuständige Ermittlungsrichter in Karlsruhe einen Haftbefehl. Um den mutmaßlich gefährlichen Islamisten dennoch wegschließen zu können, fanden Berliner Ermittler eine Art Notlösung: Vorerst können sie Ashraf Al T. wegen des Verdachts der Urkundenfälschung in U-Haft halten. Denn er hatte sich im Oktober vergangenen Jahres beim LaGeSo als Flüchtling ausgegeben und einen verfälschten syrischen Pass vorgelegt. Nun wurde deshalb in Berlin Anklage erhoben.

Ermittler rechnen damit, das Al T. weiter Anschlägsplane verfolgt

Das Problem: Weil für Urkundenfälschung nur vergleichsweise geringe Strafe oder Bewährungsstrafe droht, könnte der mutmaßliche Terrorist demnächst aus der U-Haft frei kommen: "Ohne Beweise darf es eine solche Haft, die nur zum Schein als Untersuchungshaft deklariert wird, eigentlich nicht geben," sagte sein Verteidiger Jonathan Burmeister. Eine Freilassung - für Ermittler ein Horrorszenario. Nach rbb-Abendschau-Informationen aus Sicherheitskreisen gilt der Islamist als psychisch gestört und höchst aggressiv. Es sei damit zu rechnen, dass Al T. sofort Anschlagspläne in die Tat umsetzt. Deshalb müsse er durchgehend beobachtet werden. Meint: Nicht nur Telefonüberwachung, sondern rund um die Uhr auch Observation. Für die Polizei eine ernste Herausforderung.

Ein überwachter Terrorverdächtiger bindet drei Einsatzgruppen

Zwischen 100 und 150 Islamisten hat Berlins Polizei als sogenannte Gefährder eingestuft, als mögliche Terroristen oder Helfer. Zur Zeit acht sogenannte Mobile Einsatzgruppen der Polizei sind auf Observation solcher Gefährder spezialisiert und darauf, sofort einzugreifen. Gegen Messeranschläge wie in Würzburg oder denkbare Fahrzeug-Attentate wie in Nizza müssen mögliche Terroristen sehr eng begleitet werden. Hier braucht die Polizei für eine Rund-um-die Uhr-Observation drei Einsatzgruppen pro Verdächtigem. Bei einer Rund-um-die Uhr-Überwachung von nur zwei Verdächtigen ist die personell klamme Hauptstadtpolizei somit schon fast am Rande ihrer Möglichkeiten, wenn sie keine fremde Hilfe bekommt. Ermittler müssen also Prioritäten setzen. Dennoch glaubt die Polizeiführung, die Lage im Griff zu haben. 57 neue Stellen seien bewilligt. "Wir sind aktuell dabei, die Auswahl zu treffen für den ersten Schwung von neuen Mitarbeitern für den Bereich der mobilen Einsatzgruppen", sagt Polizeisprecher Winfrid Wenzel. Etwa 30 Personen würden ausgewählt und ausgebildet. Personell sei man damit gut ausgestattet, so Wenzel.

"Wie lange können wir das durchhalten?"

Etwa 30 Personen würden ausgewählt und ausgebildet. Personell sei man damit gut ausgestattet, so Wenzel. Michael Böhl vom Bund Deutscher Kriminalbeamter widerspricht: "Wir können Personal zusammen ziehen, müssen aber andere Bereiche eventuell entblößen. Das ist die Misere, in der wir stecken. Natürlich sorgen wir dafür, dass der wichtige Bereich des Terrorismus abgedeckt ist. Aber die Frage ist, wie lange können wir das durchhalten, ohne andere wichtige Kriminalitätsbereiche zu vernachlässigen?", so Böhl. Die Politik in Berlin sei gefordert, noch mehr zu tun. Denn selbst wenn die Spezialkräfte nahezu verdoppelt würden, - mit dem militärischen Niedergang des IS in Nahost fürchten Experten mehr Rückkehrer und selbsternannte Märtyrer auch in Berlin. Und schon jetzt sagen Ermittler: Bisher hat Berlin vor allem Glück gehabt.