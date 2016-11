Die 10 besten Election Partys - Hier fiebert Berlin der US-Wahlschlacht entgegen

07.11.16 | 16:36 Uhr

Gemeinsam zittern: Den Wahlabend in den USA verbringt man nicht alleine zu Hause, sondern bei Election Partys. Wer in Berlin die US-Wahlnacht durchmachen will, kann an diesen 10 Orten die Live-Übertragung der Wahlsendungen verfolgen.



Nirgendwo in Deutschland wird die Wahl in den USA mit so viel Spannung und Interesse verfolgt wie in Berlin. Das liegt nicht nur daran, dass hier rund 15.000 US-Bürger leben, die ihre Stimme für Donald Trump oder Hillary Clinton abgeben können, sondern auch an der historischen und emotionalen Verbundenheit der Berliner mit den USA. Wenn Sie nach einem Ort suchen, an dem Sie die US-Wahlnacht mit anderen politisch Interessierten verbringen können, haben wir hier ein paar Vorschläge.



1. CNN Election Party

Im Prenzlauer Berg überträgt das Nalu Diner die CNN-Wahlsendung live. Falls Frustessen nötig wird, gibt's bis 23 Uhr Burger, Sandwiches und Mac'n'Cheese. Chili con Carne soll die ganze Nacht über vorrätig sein, genauso wie Kaffee, den man sich kostenlos nachschenken kann, so oft man will.

Nalu Diner, Dunckerstraße 80A, ab 19 Uhr, Eintritt frei



Mehr zur US-Wahl Interview zur US-Wahl - "Beide Parteien bewerfen sich nur noch mit Schmutz" Selten hatte Amerika zwei so unbeliebte Präsidentschafts-kandidaten wie Trump und Clinton. Warum das so ist, erklärt Christian Lammert, Professor für US-Politik an der FU Berlin.

2. What's up, America?

Schon ausgebucht ist die Party der Bundeszentrale für Politische Bildung in der Tube Station. Der nächste Termin der Veranstaltungsreihe "What's up, America?" rund um Politik und Gesellschaft in den USA steht aber schon fest: Am 28.11. geht es bei einer Podiumsdiskussion im Tipi am Kanzleramt um die Analyse der Wahl und eine Bilanz zu Obamas Präsidentschaft.

Tube Station, Friedrichstraße 180-184, ab 21 Uhr, ausgebucht

3. JFKI Election Party

Nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch zeigt das John F. Kennedy Institut der Freien Universität in Dahlem Live-TV-Übertragungen zur US-Wahlnacht. Dazu gibt's selbstgemachtes Essen im Studentencafé. Wer Kuchen oder Salat mitbringt, bekommt Gutscheine für Getränke oder Essen.

John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin, Lansstraße 7-9, ab 22 Uhr, Eintritt frei



4. U.S. Implosio- er, ahem, "Election" Watch Party

In der kleinen Neuköllner Jazzbar "Donau 115" spielt eine fünfköpfige Band dezidiert gegen Republikaner-Kandidat Donald Trump. Danach legt ein DJ auf und bei einem Quiz rund um unnützes politisches Wissen kann man Shots gewinnen. Zur Live-Übertragung der Wahlsendung gibt's Chili con Carne zu essen und die Gesellschaft von jeder Menge selbsternanntem "North American scum", nordamerikanischem Abschaum.

Donau 115, Donaustraße 115, ab 20:30 Uhr, Eintritt frei



5. US Election All-Nighter

Bis 2 Uhr nachts werden die Besucher hier mit Burgern und Nachos versorgt. Popcorn und Getränke gibt's bis zum Schluss, wenn in den Morgenstunden klar ist, ob Hillary Clinton oder Donald Trump in Zukunft die USA regiert.

Hallesches Haus, Tempelhofer Ufer 1, ab 22 Uhr, Eintritt: 5 Euro



Hier geht's zu den Election Partys

6. The Battle for the White House 2016

700 Gäste aus Politik und Wirtschaft haben CNN, n-tv und Stern in die Bertelsmann-Repräsentanz Unter den Linden eingeladen. Live-Übertragungen der US-Wahlsendungen, Hochrechnungen, Interviews werden gezeigt. Google's News Lab wird in Echtzeit einen Überblick darüber geben, wie oft die beiden Kandidaten gegooglet werden. Einen Einblick in die Party gibt es unter dem Hashtag #USWahlnacht bei Twitter.

Bertelsmann-Repräsentanz, Unter den Linden 1, ab 22 Uhr, nur für geladene Gäste



7. Thank F*ck we don't live in the USA anymore - Election Party

Donald Trump als Präsidentschaftskandidat? Viele Berliner Exil-Amerikaner sind seit der Nominierung des Milliardärs erst recht froh, in Deutschland zu leben - so auch die Brüder Josh & Noah Telson. Die beiden Comedians laden in ihr Neuköllner Café zu einer Wahlnacht mit Stand-Up- und Improvisations-Comedy.

Comedy Café Berlin, Roseggerstraße 17, ab 22 Uhr, Eintritt frei, eine Online-Reservierung wird aber empfohlen





Mehr zur US-Wahl Uckermark-Deutsche im US-Wahlkampf - "Ich bin wie er" Auf wessen Seite das Dorf Bergholz steht, ist nicht zu übersehen. Die Gemeinde im US-Bundesstaat New York ist Trump-beflaggt - und fest in der Hand von Deutschen, die vor gut 150 Jahren aus der Uckermark hierher kamen.



8. Election Night Party der Democrats Abroad

Ausverkauft ist die Party der "Democrats Abroad Berlin". Die Demokraten werden die Wahlnacht vor dem Live-Stream der amerikanischen TV-Sender im "Institute for Cultural Diplomacy" verbringen und hoffen auf einen glücklichen Ausgang für ihre Kandidatin Hillary Clinton. Entertainment-Breaks sollen die Besucher wach halten, bis das Ergebnis - wahrscheinlich gegen 5 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit - feststeht.

Institute for Cultural Diplomacy, Genthiner Straße 20, ab 19 Uhr, ausverkauft



9. U.S. Election Night 2016

Das Aspen Institute Deutschland, ein politischer Think Tank und seit 1974 in Berlin tätig, lädt 1.200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ein, die US-Wahlnacht mit Diskussionspanels und Interviews zu verbringen. Live wird die TV-Berichterstattung des US-Senders CBS zur Wahl übertragen. Der amerikanische Botschafter in Deutschland wird ein Grußwort sprechen.

Landesvertretung Baden-Württemberg, Tiergartenstraße 15, ab 22 Uhr, nur für geladene Gäste



10. US-Wahlfrühstück

Wozu sich die Nacht um die Ohren schlagen, wenn man sich auch noch beim Frühstück mit der US-Wahl beschäftigen kann? Das Global Policy Institute und die Heinrich-Böll-Stiftung laden zu Kaffee, Bagels und Muffins ein, während Wahlanalysen live übertragen werden. Die Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung aus Washington und Brüssel kommentieren.

Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstraße 8, am Mittwochmorgen 6:30 bis 10 Uhr, Eintritt frei