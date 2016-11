Trotz zunehmender Zahlen laufen die Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern an den Berliner Flughäfen weitgehend "geordnet und routiniert" ab. Das geht aus dem ersten Bericht von Abschiebebeobachtern hervor, der am Montag veröffentlicht wurde.

Der größte Teil der Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern aus Berlin verläuft nach Einschätzung des Forums Abschiebungsbeobachtung Berlin-Brandenburg (FABB) rechtlich korrekt ab. In einem am Montag veröffentlichten Bericht wurden die Abschiebungen als "geordnet und routiniert" bezeichnet. Die Behörden würden notwendige medizinische Versorgung gewährleisten und andere Hilfen anbieten. Es bestehe auf allen Seiten die Bereitschaft zur Klärung kritischer Fragen und Sachverhalte, hieß es.

Zudem sei es ständige Praxis, den Asylbewerbern bis zur Übergabe am Flughafen die Handys abzunehmen. Andere Menschen wurden dem Forum zufolge vor der Abschiebung nicht mehr in ihre Wohnungen gelassen, um persönliche Gegenstände zu holen. Die Beobachter kritisierten auch, dass Behörden Geld von Asylbewerbern zur Deckung von Abschiebekosten einbehalten hätten.

Allerdings benannte das Forum exepmplarisch einzelne problematische Fälle bei den Abschiebungen. So wären mitunter Familienmitglieder getrennt voneinander abgeschoben worden, in einem Fall handelte es sich um eine Familie mit einer im sechsten Monat schwangeren Ehefrau.

Seit Anfang 2014 werden auf Initiative des FABB an den Berliner Flughäfen Abschiebungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern durch einen Beobachter begleitet. Diese Praxis ist auch an den Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt a.M. üblich.



In dem Forum FABB sind neben der Bundespolizei als Vollzugsbehörde, den am Abschiebungsverfahren beteiligten Behörden der Länder Berlin und Brandenburg auch beide großen Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sowie Amnesty International und Pro Asyl vertreten. Das Forum wurde 2013 auf Initiative des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes und der Evangelischen Kirche eingerichtet.