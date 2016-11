Der Berliner AfD-Abgeordnete Andreas Wild hat sich wieder ausfällig gegenüber Flüchtlingen geäußert. Zudem hat er Bundeskanzlerin Angela Merkel beleidigt. Nach einem Bericht des " Tagesspiegel " vom Sonntag schrieb der Arbeitsvermittler, der zum rechten Flügel der AfD gehört, am Samstag auf seiner Facebook-Seite, es gehe Angela Merkel darum, Deutschland umzuvolken. Wild warf ihr demnach Verrat am eigenen Volk vor und beleidigte sie auch persönlich: "Ich will mich nicht länger von verantwortungslosen Unfruchtbaren regieren lassen".

Wild ist stellvertretender Vorsitzender der AfD des einflussreichen Kreisverbands Steglitz-Zehlendorf. Er ist bereits im Wahlkampf mit Provokationen aufgefallen. Bei einer AfD-Demo in Erfurt forderte er, Flüchtlinge in entlegenen Regionen in Lagern aus Bauholz unterzubringen. Wörtlich sagte er: "Bereits in Deutschland lebende Menschen können wir in spärlich besiedelte Landstriche Deutschlands bringen und sie dort geschützt unterbringen. Dafür genügen ein paar Quadratkilometer Heide, wir brauchen für die vorübergehenden Flüchtlingslager keine 94 Milliarden Euro. Wir brauchen dafür Bauholz, Hämmer, Sägen und Nägel!"

Einige Tage später relativierte Wild einige seiner Aussagen. rbb|24 sagte er, dass Lager aus Bauholz errichtet werden sollten, sei "etwas plakativ" formuliert gewesen. "Aber wir haben auch Flüchtlinge in Hotels untergebracht, wer bezahlt das alles? Es geht auch um soziale Gerechtigkeit", begründete er seine Sätze. Das Wort "Lager" würde er nicht mehr verwenden. "Es ist erschreckend, dass dieses Wort auch im Zusammenhang mit Flüchtlingslagern Nazi-Assoziationen weckt." Er bereue seine Rede aber nicht.