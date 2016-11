Der Landesvorsitzende der Brandenburger AfD, Alexander Gauland, will 2017 für den Bundestag kandidieren. Das teilte die AfD am Sonntag mit.

Gauland ist demnach Direktkandidat für den Wahlkreis 63, der die Stadt Frankfurt (Oder) und den Landkreis Oder-Spree umfasst. Bei einer Wahl der AfD-Kreisverbände am Samstag sei Gauland ohne Gegenstimme gewählt worden. Laut Tagesspiegel hatte Gauland noch im September auf einer Pressekonferenz eine Kandidatur in Frankfurt (Oder) ausgeschlossen. Damals hatte er allerdings auch offen gelassen, ob er in seinem Wohnsitz Potsdam kandidieren wolle.