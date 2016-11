AfD-Vize will seine Partei in die Bundestagswahl führen

Der Brandenburger AfD-Vorsitzende Alexander Gauland möchte als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf ziehen – und dabei mit Parteichefin Frauke Petry ein Spitzenteam bilden. Er wolle ein "breites Spektrum der Strömungen" der Partei abbilden.

Der AfD-Vize Alexander Gauland hat Parteichefin Frauke Petry angeboten, gemeinsam ein Spitzenteam für den Bundestagswahlkampf zu bilden. "Mir geht es darum, ein möglichst breites Spektrum der Strömungen, die in unserer Partei vorhanden sind, abzubilden", sagte er am Donnerstagabend in Berlin. "Die AfD wird nicht wegen eines Gesichts gewählt, sondern weil sie eine Marke ist für Protest und für eine alternative Politik", fügte er hinzu. Nach Angaben aus Parteikreisen wird sein Vorschlag von mehreren Mitgliedern des Bundesvorstandes der Partei unterstützt.