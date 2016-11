Der terrorverdächtige Dschaber al-Bakr, der Mitte Oktober in der U-Haft Selbstmord beging, wird vorausssichtlich in Berlin bestattet. Das berichtet die "Sächsische Zeitung". In Sachsen sei eine Beisetzung nach muslimischem Ritus nicht möglich.

Der mutmaßliche Terrorist Dschaber al-Bakr wird voraussichtlich in Berlin beerdigt. Das berichtet die "Sächsische Zeitung" am Donnerstag. Nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung sei der Leichnam nun zur Bestattung freigegeben worden, zitiert das Blatt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig.

Der 22 Jahre alte Dschaber al-Bakr hatte sich am 12. Oktober in reiner Zelle der JVA Leipzig erhängt. Zwei Tage zuvor war der Syrer - nach einem missglückten Zugriff der Polizei in Chemnitz - in Leipzig festgenommen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er einen islamistischen Anschlag auf einen Berliner Flughafen plante. In der von Al-Bakr genutzten Wohnung in Chemnitz wurde hochexplosiver Sprengstoff gefunden.



Die Leiche solle jetzt "so schnell wie möglich" nach Berlin überführt werden, zitiert die "Sächsischen Zeitung" einen Anwalt der Angehörigen. In Berlin könne der Tote nach muslimischem Ritus, also in Leinentücher eingehüllt, beerdigt werden. In Sachsen ist laut Zeitung diese Art der Bestattung nicht möglich, da im Freistaat eine Sargpflicht gilt.