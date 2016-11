Informationen aus dem CDU-Präsidium - Angela Merkel tritt wieder als Kanzler-Kandidatin an

20.11.16 | 15:23 Uhr

Alle warteten auf die Antwort von Angela Merkel auf die K-Frage: Wird sie wieder als Kanzler-Kandidatin antreten? Nun verlautete aus dem CDU-Präsidium: Die in der Uckermark aufgewachsene 62-Jährige tritt wieder an. Am Abend will Merkel vor die Presse treten.

Angela Merkel will es noch einmal wissen und im nächsten Herbst zum vierten Mal als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl gehen. Die CDU-Chefin gab ihre Kandidatur sowohl für den Parteivorsitz als auch für das Amt der Regierungschefin am Sonntag bei einer Klausur der Parteispitze in Berlin bekannt, wie übereinstimmend aus Teilnehmerkreisen verlautete.



Merkel verkündete ihre Entscheidung gleich zu Beginn der Sitzung des CDU-Präsidiums, dem engsten Führungszirkel der Partei. Am Nachmittag tagt auch der Vorstand der CDU.

Die CDU-Gremien wollen auch inhaltlich den Parteitag im Dezember in Essen vorbereiten. Um 19.00 Uhr am Sonntag ist eine Pressekonferenz mit Merkel angesetzt. Zuvor war lange spekuliert worden, ob sie wieder antritt. Zuletzt hatte die Wahlempfehlung von Barack Obama bei seinem Abschiedsbesuch in Berlin für Aufsehen gesorgt. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärte er: "Wenn ich Deutscher wäre, wäre ich Merkel-Anhänger."

Bradendburgs CDU begrüßt erneute Kandidatur Merkels

Brandenburgs CDU hat die erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel begrüßt. CDU-Landeschef Ingo Senftleben sagte am Sonntag: "Angela Merkel ist und bleibt die beste Antwort auf die drohende Politik eines rot-rot-grünen Bündnisses, das wir unbedingt verhindern müssen." Er fügte hinzu: "Auch in schwierigen Zeiten hat Angela Merkel mit Haltung und hohem moralischen Anstand gezeigt, dass sie eine gute Kanzlerin für unser Land ist." Es stehe fest, dass die Partei um neues Vertrauen bei den Menschen in Deutschland werben müsse.

Aufgewachsen in der Uckermark

Die nächste Bundestagswahl wird voraussichtlich im Herbst 2017 stattfinden. Wer von Seiten der SPD kandidiert, ist noch nicht klar. Spekuliert wurde zuletzt über SPD-Chef Sigmar Gabriel und den bisherigen Präsidenten des Europa-Parlaments, Martin Schulz. Angela Merkel wurde 1954 In Hamburg geboren. Die heute 62-Jährige wuchs im uckermärkischen Templin auf. Ihre Mutter wohnt bis heute dort. So oft wie möglich erholt sich die Bundeskanzlerin auf ihrem Wochenendgrundstück im nahegelegenen Dorf Hohenwalde.

Von der Uckermark in die Welt