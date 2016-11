Ex-Piratenchefin auf Polizisten losgegangen? - Anke Domscheit-Berg wegen Körperverletzung vor Gericht

27.11.16 | 11:29 Uhr

Die Politaktivistin Anke Domscheit-Berg muss sich ab Montag vor Gericht verantworten. Ihr wird vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen, weil sie bei einer Mahnwache im vergangenen Jahr drei Polizisten angegriffen haben soll. Von Ulf Morling

Die Mahnwache am 21. Juni 2015 sollte der Flüchtlinge gedenken, die auf dem gefährlichen Weg nach Europa ihr Leben gelassen hatten. Allein im April des letzten Jahres waren laut dem Flüchtlingshilfwerk UNHCR 1.308 Menschen im Mittelmeer ertrunken.



Anke Domscheit-Berg hatte sich laut Ermittlern am 21. Juni direkt vor dem Reichstag mit den anderen Teilnehmern der Mahnwache versammelt. Sie hatte laut Zeugenaussagen einen Blumenstrauß in der Hand. Während sie in den Jahren zuvor unter anderem als Unternehmerin, Netzaktivistin, Piratin und Frauenrechtlerin friedlich auftrat, soll ihr Verhalten bei der Mahnwache laut Staatsanwaltschaft aggressiv und strafbar gewesen sein.

Blumenstrauß als Waffe

Laut Ermittlern hatte der 48-Jährigen missfallen, dass die Polizei die Mahnwache dokumentierte. Daraufhin soll sie mit ihrem Blumenstrauß auf die Kamera eines Polizisten eingeschlagen haben. Einer Beamtin, die ihrem Kollegen zu Hilfe eilte und den Blumenstrauß der Aktivistin festhielt, "rammte die Angeklagte ihre Fingernägel in die Hand", so ein Ermittler. Bei einem dritten Polizisten soll Domscheit-Berg versucht haben, mit dem Strunk unter das Visier seines Helmes zu gelangen, um ihn im Gesicht zu verletzen.



Die mutmaßliche Gewaltattacke der Politaktivistin und Bloggerin hatte mit ihrer Heftigkeit in der Öffentlichkeit erstaunt: Bisher war Domscheit-Berg für politische Auseinandersetzungen ohne körperliche Attacken bekannt.

Steile Karriere

Die 1968 in Premnitz (Havelland) geborene Domscheit-Berg hat nach der Wende Betriebswirtschaft studiert und unter anderem für die Unternehmensberatung McKinsey und den Softwarekonzern Microsoft gearbeitet.



Seit einigen Jahren setzt sie sich auch als Netzaktivistin und in Organisationen für mehr Frauen in Führungspositionen ein. 2010 erhielt sie dafür den "Berliner Frauenpreis" aus den Händen des damaligen Senators für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Harald Wolf (Die Linke). Er würdigte insbesondere, dass die Managerin und Frauenlobbyistin 2007 den "Global Summit of Women", den Weltfrauengipfel, nach Berlin geholt hatte, an dem Frauen aus fast 90 Ländern teilnahmen.

Von Grün zu Links

Parteipolitisch engagierte sich Domscheit-Berg für Bündnis 90/Die Grünen. Zusätzlich trat sie 2012 der Piratenpartei bei. Ein knappes Jahr war sie deren Landesvorsitzende in Brandenburg. Im Mai 2016 kündigte Domscheit-Berg schließlich an, zur Bundestagswahl 2017 als parteilose Kandidatin für die Linke anzutreten.



Wegen der Vorkommnisse bei der Mahnwache im Juni 2015 hatte die Unternehmerin und Netzaktivistin vom Amtsgericht Tiergarten einen Strafbefehl erhalten. Weil die Richterin nach Aktenlage von einem hinreichenden Tatverdacht ausging, hatte sie wegen Körperverletzung den Strafbefehl erlassen und eine Geldstrafe von 900 Euro über die Angeklagte verhängt. Gegen diese Entscheidung hatte Domscheit-Berg Einspruch eingelegt. Deshalb muss der Fall nun vor Gericht verhandelt werden.



Die Richterin ist dabei nicht an den Strafbefehl gebunden: Vom Freispruch bis zur Verschärfung der Strafe ist alles möglich.