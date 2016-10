Die bisher temporäre Anti-Terror-Einheit Brandenburgs gilt ab Dienstag als dauerhafte Einrichtung. Die 20 Beamten sitzen in Eberswalde und sollen islamistische Anschläge in Brandenburg verhindern. Die Gefahr dafür besteht durchaus, sagt der Innenminister.

Brandenburgs Anti-Terroreinheit nimmt am Dienstag offiziell ihre Arbeit auf. Zu dem neuen Dezernat gehören 20 Mitarbeiter. Sie hätten dort bislang nur abgeordnet gearbeitet und sollen, so Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag im rbb, jetzt dauerhaft einen festen Arbeitsplatz in "dieser neuen Struktureinheit" bekommen. "Wir machen aus der vorübergehenden jetzt eine ständige Einheit", so Schröter weiter.

Die Einheit soll vom Landeskriminalamt in Eberswalde aus arbeiten und islamistische Anschläge in Brandenburg verhindern.