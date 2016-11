Gegner des neuen US-Präsidenten Donald Trump wollen am Samstag in Berlin zum Protest auf die Straße gehen. Für 13 Uhr ist eine Kundgebung am Hermannplatz in Neukölln bei der Polizei angemeldet. Es wird mit 80 Demonstranten gerechnet, heißt es. Gegen 16 Uhr wollen die Gegner des neuen US-Präsidenten zudem vor der amerikanischen Botschaft am Pariser Platz demonstrieren.