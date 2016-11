Mit zahlreichen Gedenkfeiern wird am Mittwoch an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 erinnert - aber auch an den Mauerfall am selben Tag vor 27 Jahren. Für Berlins Regierenden Bürgermeister Müller sind beide Ereignissen Anlass, die Bürger zu Zivilcourage zu ermuntern.