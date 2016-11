Video: Abendschau | 02.11.2016 | Heike Bettermann

Ausstellung Erinnerungsstätte Berlin-Marienfelde - Es gab viele Gründe, nach drüben zu gehen

04.11.16 | 20:11 Uhr

Manche gingen aus Liebe, aber es gab auch viele andere Beweggründe, den Eisernen Vorhang in Richtung Ost zu überqueren. Insgesamt übersiedelten 500.000 Menschen vom Westen in die DDR. Mit ihren Schicksalen beschäftigt sich eine Ausstellung, die seit Freitag in Berlin-Marienfelde zu sehen ist.



Während im Spätsommer '89 tausende DDR Bürger über Prag und Budapest nach Westdeutschland flohen, zog es Ronald M. Schernikau von West- nach Ostberlin. Der Schriftsteller, schillernder Künstler der Schwulenszene und Kommunist machte im September 1989 "rüber": Ein Prominenter, der aus Überzeugung umzog. Die Geschichte Schernikaus und vieler anderer Übersiedler ist seit Freitag in der Ausstellung "Wechselseitig" in der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde zu sehen.

Kuratorin Eva Fuchslocher

Die Übersiedlungen waren durchaus im Sinne der DDR-Führung, sagt Kuratorin Eva Fuchslocher: "Sie wollte durch die Zahlen der Rückkehrer, der Zuwanderer zu zeigen: wir sind das bessere Deutschland, haben das bessere System, die bessere Sicherheit, wir haben Arbeitsplätze, wir haben Wohnraum, wir haben die bessere Versorgung unserer Bürger."

Die wenigsten gingen aus politischen Gründen

Die wenigsten, die die Grenze von West nach Ost überquerten, hatten politische Motive. Öfter ging es um Familie, Liebe, die Suche nach Arbeit und einem besseren Leben. Und bei manchen ging es auch um die Flucht vor Strafverfolgung im Westen – beispielsweise gewährt die DDR zahlreichen RAF-Terroristen Unterschlupf. In der Ausstellung ist die Rede vom schönen Leben in der DDR, aber auch von Bespitzelung, Haft, Flucht und Tod. Die dargestellten Lebensläufe zeigen ein weites Spektrum an Geschichten und Lebensthemen.

Die Thüringer Theologin Gerlinde Breithaupt schaut sich die Ausstellung vorab an

Ein Beispiel ist Gerlinde Breithaupt. Die Theologin ging mit Hilfe der evangelischen Kirche in die DDR und heiratete dort. Im Westen war die Familie fassungslos, und auch viele ihrer Freunde hätten das nicht verstehen können, sagt die Thüringerin: "Ich wusste schon sehr genau, worauf ich mich einlasse: Wie das äußere Leben sein würde, die Einschränkungen, die man hat. Das war mir schon bewusst."

Mehr Infos Ausstellung - Wechselseitig 3. November bis 17. April in der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde

Die Übersiedler wurden misstrauisch betrachtet