Abschiedsvisite des US-Präsidenten - Ein langes "Goodbye"

17.11.16 | 12:10 Uhr

Es gibt viel zu besprechen: Bereits am Mittwochabend haben Barack Obama und Angela Merkel zusammen gegessen und sicher auch etwas über Politik geredet. Heute machen sie damit weiter: beim Empfang des US-Präsidenten vor dem Kanzleramt.



Am Donnerstag spricht Barack Obama zunächst mit den Medien. Unter anderem stellt er sich in einem gemeinsamen Interview den Fragen von "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer und WDR-Chefredakteurin Sonia Seymour Mikich.

Um 20.11 Uhr sendet das Erste das Interview mit Obama.

Viel Redebedarf zwischen Obama und Merkel

Um 15.15 Uhr empfängt dann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Obama offiziell zu dessen Abschiedsbesuch in Berlin. Im Vorfeld seines sechsten Deutschlands- und dritten Hauptstadt-Besuchs hatte Obama Merkel als "wohl engste internationale Verbündete" bezeichnet.



Entsprechend viel Redebedarf scheint es zum Abschied zwischen den beiden Regierungschefs zu geben: Gut eine Woche nach der Wahl in den Vereinigten Staaten will die Kanzlerin den noch amtierenden Präsidenten zunächst vor dem Kanzleramt begrüßen. Bei dem anschließenden Gespräch dürfte es auch um die transatlantischen Beziehungen unter dem neuen gewählten republikanischen US-Präsidenten Donald Trump gehen. Der übernimmt am 20. Januar.



Um 16.45 Uhr wollen Merkel und Obama die Öffentlichkeit über die Ergebnisse ihres Treffens unterrichten. Bereits um 19.00 Uhr kommen die beiden bei einem Abendessen in kleinerem Rahmen erneut im Kanzleramt zusammen. Dabei wollen beide mit herausragenden Persönlichkeiten sprechen, "die auf ihre ganz eigene Art zur transatlantischen Zusammenarbeit beitragen", wie Regierungssprecher Seibert ankündigte.

Europäische Regierungschefs stoßen am Freitag dazu

Am Freitag stehen Gespräche mit anderen europäischen Regierungschefs an: Der französische Präsident Francois Hollande, der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi, der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy und die britische Premierministerin Theresa May werden im Kanzleramt erwartet. Ab 10.00 Uhr wollen sie gemeinsam mit Obama und Merkel über aktuelle Fragen im Verhältnis zwischen den USA und der EU sprechen. Es wird erwartet, dass die Zukunft des geplanten Freihandelsabkommens TTIP mit Blick auf die bisher schleppenden Verhandlungen und den neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump ein zentrales Thema sein wird. Eine gemeinsame Pressekonferenz der Staats- und Regierungschefs ist danach nicht geplant. Um 12.45 Uhr endet schließlich Obamas Deutschland-Besuch. Er startet vom Flughafen Tegel aus an Bord der Air Force One in Richtung Lima, wo er am Asien-Pazifik-Gipfel der Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) teilnehmen wird.

"Informelle" Begegnung am Mittwoch im Adlon

US-Präsident Barack Obama war am Mittwoch um 17.51 Uhr auf dem Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Dort wurde er von Vertretern der Bundesregierung, der US-Botschaft und einem Ehrenspalier der Bundeswehr empfangen. Mit einer großen Autokolonne ging es anschließend zum Hotel Adlon am Brandenburger Tor, wo Obama nächtigte.

Am Abend kamen Obama und Kanzlerin Angela Merkel erstmals "informell" zusammen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilte, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Einen weiteren offiziellen Programmpunkt gab es zunächst nicht. Wie die Gewerkschaft der Polizei am Mittwoch mitteilte, sind mehr als 5.000 Beamte der Polizei aus 14 Bundesländern im Einsatz. Auf Nachfrage von rbb|24 konkretisierte Polizeisprecher Winfrid Wenzel, dass rund 2.400 Polizisten in der Spitze, also gleichzeitig, im Einsatz sind. Insgesamt werden an den drei Tagen bis zu 10.000 verschiedene Beamte zum Schutz des US-Präsidenten beitragen, darunter auch eine große Zahl an Mitarbeitern des amerikanischen Secret Service. Für den Besuch gelte die höchste Sicherheitsstufe, hieß es. Zu dieser Sicherheitsstufe gehörte offenbar im Vorfeld auch die absolute Geheimhaltung des konkreten Programms.

Abschiedsvisite des US-Präsidenten - Obama ist in Berlin gelandet JFKs Bekenntnis zur Inselstadt Berlin, Reagans Appell an Gorbatschow und nun vielleicht eine große Botschaft von Barack Obama? Der scheidende US-Präsident ist am Mittwochabend auf dem Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Über das Programm herrscht Rätselraten: Wo wird er auftauchen?



Selbst die Ring- und Stadtbahn wurden unterbrochen

Während des gesamten Besuchs kommt es in einigen Bereichen der Hauptstadt zu Verkehrseinschränkungen und Behinderungen. So werden auf der Strecke zwischen dem Flughafen Tegel und dem Regierungsviertel voraussichtlich am Freitagvormittag wieder Straßen gesperrt, weil die Autokolonne mit den Polizeieskorten durchfährt. Am Mittwochabend wurden tausende Berliner durch die Ankunft des US-Präsidenten ausgebremst. Selbst die Ringbahn zwischen Westend und Wedding sowie die Stadtbahn zwischen Zoologischer Garten und Friedrichstraße wurden einige Zeit unterbrochen, weil die Kolonne unter S-Bahn-Brücken hindurchfahren musste.



Während des gesamten Besuchs wird die kurze U-Bahnlinie 55 zwischen dem Brandenburger Tor und dem Hauptbahnhof nicht fahren und die S-Bahnen der Nord-Süd-Linie (S1, S2, S25) nicht am Bahnhof Brandenburger Tor halten.



Sicherheitszone Regierungsviertel

Rund um das Regierungsviertel wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. Alle potentiellen Aufenthaltsorte Obamas werden weiträumig abgesperrt, etwa der Flughafen und der Luftraum darüber, die Fahrtstrecke in die Stadt oder das Kanzleramt. Die Polizei postiert Scharfschützen und kontrolliert auf der Spree mit Booten. Grundsätzlich gilt, dass immer kurzfristig Straßen in der Umgebung gesperrt werden, in der Obama sich gerade aufhält.

Besondere Kontrollmaßnahmen kündigte die Polizei für die Stadtteile Tegel und Tiergarten an. Anwohner sollen laut Polizei nicht eingeschränkt werden, sollten jedoch ihren Personalausweis bei sich führen, der sie zum Betreten und Befahren der abgesperrten oder besonders kontrollierten Bereiche berechtige. Das gleiche gelte auch für Gewerbetreibende.

Service für Bürger Das Bürgertelefon der Berliner Polizei ist am Mittwoch von 8 bis 24 Uhr, am Donnerstag von 6 bis 24 Uhr und am Freitag von 8 bis 15 Uhr unter 030/4664 700 700 erreichbar.

Der Luftraum über der und um die Hauptstadt wird für die meisten Privatflugzeuge komplett gesperrt. Die Sperrzone hat einen Durchmesser von 55 Kilometern um Berlin und gilt bis zur Höhe von 3.000 Metern.

Obama war bereits 2008 im damaligen Präsidenten-Wahlkampf und 2013 als wiedergewählter Präsident in Berlin. Die Sicherheitsvorkehrungen etwa bei seiner Rede vor dem Brandenburger Tor waren stets gewaltig: Straßensperrungen, Scharfschützen, Polizeiboote auf der Spree, zugeschweißte Gullys und das Verbot für Nachbarn von bestimmten Hotels oder anderen Orten, ihre Fenster zu öffnen und Balkone zu betreten.

Obamas dritter Streich

Barack Obama betritt Berliner Boden am Flughafen Tegel. Es ist schon sein dritter Hauptstadt-Besuch und der sechste in Deutschland während seiner Amtszeit insgesamt - Rekord für einen US-Präsidenten.



Bei seiner Ankunft wurde Obama von Regierungs- und US-Botschaftsvertretern sowie einem Ehrenspalier der Bundeswehr begrüßt.



Einsame Runden: Am Mittwochabend kommt der US-Präsident im Hotel Adlon am Pariser Platz an, wo er sich zu einem kurzen Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel trifft. Dort wird Obama auch zwei Nächte verbringen.



Rund um das Berliner Regierungsviertel wird es bis Freitag schwierig mit dem Verkehr: Mit Aushängen informiert die Berliner Polizei darüber, dass weder Autos noch Fahrräder oder Motorräder im markierten Bereich abgestellt werden dürfen.



Und auch rund um den Reichstag stehen schon die Straßensperren bereit...



...genauso wie auf der fast immer gesperrten Straße des 17. Juni.

Aber auch der öffentliche Nahverkehr wird leiden: Die kurze U-Bahnlinie 55 zwischen dem Brandenburger Tor und dem Hauptbahnhof fährt während des Besuchs nicht und die S-Bahnen der Nord-Süd-Linie (S1, S2, S25) halten nicht am Bahnhof Brandenburger Tor.

Rückblick : Im Juni 2013 hatte Obama das zweite Mal Berlin besucht. Auch damals galt Sicherheitsstufe "1+". Anwohner mussten Fenster zum "Ritz Carlton" und dem Brandenburger Tor schließen, Gullydeckel wurden versiegelt, Mülleimer abgenommen, Spürhunde schnüffelten nach Sprengstoff.

Ein großes Aufgebot gab es am Brandenburger Tor, wo Obama seine Rede hielt. Auf dem Pariser Platz galt ein Flaschenverbot - und das bei rund 30 Grad. Arbeiter stellten Wasser bereit.

Vorm Rednerpult sollte eine dicke Glasscheibe Angriffe abwehren.

"Ich fühle mich so wohl hier, dass ich mein Jackett ausziehe", sagt der mächtigste Mann der Welt - und zieht während seiner Rede sein Jackett aus.

Auch 2008 war Barack Obama schon einmal in der Hauptstadt und hielt eine Rede vor der Siegesräule. Damals war er allerdings mitten im Wahlkampf um den Präsidentschaftsposten.



2013 hörten rund 6.000 Zuschauer seine Ansprache. Darunter natürlich nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel, sondern auch...

...der damalige Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, sowie...

...Thomas de Maizière, damals Bundesverteidigungsminister,...

...und der damalige Wirtschaftsminister Philipp Roesler und sowie Außenminister Guido Westerwelle...



...oder Auma Obama, die Halbschwester des Präsidenten, sowie der US-amerikanische Botschafter Philip Murphy.

Und auch Scharfschützen gibt es am Pariser Platz.



Doch der Präsident wird damals nicht nur mit Wohlwollen begrüßt: Vor dem Berlin-Besuch wurde gegen seine Politik demonstriert. Drohnen-Krieg, Ausspäh-Programm Prism, Guantanamo - Obama bot reichlich Fläche für Kritik.

Auch die "Femen"-Aktivistinnen demonstrieren...

...und Mitglieder der Menschenrechtsorganisation Amnesty International protestieren in orangefarbener Häftlingsmontur gegen das Gefangenenlager Guantánamo.

Auch damals wird der Luftraum über Berlin für die Ankunft Barack Obamas gesperrt. Bei seinem Arbeitsbesuch in Berlin wird Barack Obama von seiner Frau Michelle (oben links) und seinen beiden Töchtern Sasha (links) und Malia begleitet.

Auf den Straßen sieht die Ankunft so aus: Der Präsident wird auf dem Weg vom Flughafen Tegel ins Hotel Ritz Carlton von großen Geländewagen begleitet.

Sichere Übernachtung Besonders gut gesichert ist das Hotel Ritz Carlton am Potsdamer Platz, in dem die Präsidenten-Familie übernachtet. Wo Obama dieses Mal nächtigen wird, ist noch nicht bekannt.

Obama-Fans warten hinter den Absperrgittern am Potsdamer Platz, um vielleicht doch einen Blick auf den ankommenden US-Präsidenten zu erhaschen. Zu Gesicht bekommen sie ihn aber nicht.

Auch ein Besuch bei Bundespräsident Joachim Gauck im Schloss Bellevue stand 2013 auf dem Plan.

Abends gibt's ein Abschluss-Dinner mit dem "First Gentleman" Joachim Sauer, der First Lady der USA, dem US-Präsidenten Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Und auch Baskettballspieler Dirk Nowitzki und Ulrich Grillo vom Bundesverband der Deutschen Industrie waren 2013 zu Gast. Welche Programmpunkte 2016 nun auf Obamas Plan stehen, ist noch nicht bekannt.

In jedem Fall wird es ein "Bye, Bye" in zweifacher Hinsicht geben. Denn in seiner Funktion als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird Barack Obama Berlin nicht noch einmal besuchen. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen