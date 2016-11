Sechser-Gipfel mit Obama in Berlin - Nach der Besinnung wird's nochmal politisch

18.11.16 | 06:54 Uhr

Geplausche mit der Kanzlerin, Abendessen mit Eisbein, Schlendern am Brandenburger Tor: Obama hat es sich bei seinem Berlin-Besuch bisher gemütlich gemacht. Kurz vor seiner Abreise am Freitagmittag muss der Noch-US-Präsident dann aber doch nochmal ran - bei einem Sechser-Gipfel mit EU-Regierungschefs.



Am dritten und letzten Tag von Obamas Berlin-Besuch stehen Gespräche mit europäischen Regierungschefs an: Der französische Präsident Francois Hollande, der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi, der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy und die britische Premierministerin Theresa May werden zu einem Treffen im Kanzleramt erwartet.



Ab 10 Uhr wollen sie gemeinsam mit dem Noch-US-Präsidenten sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über Krisen in Nahost und aktuelle Fragen im Verhältnis zwischen den USA und der EU sprechen. Nach Angaben von Diplomaten ist auch über das künftige Verhältnis zu Russland und die mögliche Verlängerung der US- und EU-Sanktionen Thema.

Auch TTIP ein Thema

Es wird zudem erwartet, dass die Zukunft des geplanten Freihandelsabkommens TTIP mit Blick auf die bisher schleppenden Verhandlungen und den neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump ein wichtiger Gesprächspunkt sein wird. Eine gemeinsame Pressekonferenz der Staats- und Regierungschefs ist danach nicht geplant. Obama übergibt das Präsidentenamt im Januar an Trump, der Freihandelsabkommen skeptisch gegenüber steht. Der für die Republikaner angetretene Rechtspopulist hatte im Wahlkampf mit abfälligen Äußerungen über Muslime und Einwanderer für Empörung gesorgt, außerdem zog er die Bündnistreue der USA innerhalb der Nato in Zweifel und gab sich wohlwollend gegenüber Russlands Präsident Wladimir Putin.

Neue Verkehrsbehinderungen erwartet

Um 12.45 Uhr endet schließlich Obamas Deutschland-Besuch. Er startet vom Flughafen Tegel mit der Air Force One in Richtung Lima, wo er am Asien-Pazifik-Gipfel der Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) teilnehmen wird.

Die Abreise sorgt in Berlin voraussichtlich wieder für Verkehrsbehinderungen. So werden auf der Strecke zwischen dem Flughafen Tegel und dem Regierungsviertel voraussichtlich am Freitagvormittag wieder Straßen gesperrt, weil die Autokolonne mit den Polizeieskorten durchfährt. Das könnte auch erneut zu Behinderungen im S-Bahn-Verkehr führen: Bereits an Obamas Ankunftstag Mittwoch wurden Linien unterbrochen, weil seine Kolonne S-Bahn-Brücken unterquerte.



Während des gesamten Besuchs fährt die U-Bahnlinie 55 zwischen dem Brandenburger Tor und dem Hauptbahnhof nicht. Die S-Bahnen der Nord-Süd-Linie (S1, S2, S25) halten nicht am Bahnhof Brandenburger Tor.



Rückblick und anschließendes Abendessen

Am Donnerstagnachmittag hatte die Bundeskanzlerin bereits mit Obama im Kanzleramt gesprochen. Obama lobte im Anschluss an das Treffen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und würdigte das deutsche Engagement bei einer Reihe sicherheitspolitischer Herausforderungen - vom Atomabkommen mit dem Iran über den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bis zu den Verhandlungen über eine Lösung der Ukraine-Krise. Schwierigkeiten räumten Merkel und Obama beim Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA ein.



Service für Bürger Das Bürgertelefon der Berliner Polizei ist am Mittwoch von 8 bis 24 Uhr, am Donnerstag von 6 bis 24 Uhr und am Freitag von 8 bis 15 Uhr unter 030/4664 700 700 erreichbar.

Am Donnerstagbend kamen Obama und Merkel bei einem Abendessen in kleinerem Rahmen erneut im Kanzleramt zusammen - mit Politikern, Wissenschaftlern sowie Kultur- und Sportfunktionären. Auch Merkels Ehemann Joachim Sauer war dabei. Obama brachte unter anderem seine sicherheitspolitische Beraterin Susan Rice sowie den US-Botschafter in Deutschland, John B. Emerson, zu dem Essen mit.

Obamas dritter Streich

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz im Kanzleramt wurden überwiegend nette Worte ausgetauscht. US-Präsident Obama bedankte sich bei Merkel persönlich und Deutschland als Staat für die enge Kooperation in den vergangenen Jahren. Auch Bundeskanzerlin Angela Merkel bedankte sich für die "gemeinsamen" Jahre - ohne jedoch zu vergessen, dass es auch unschöne Situationen wie zum Beispiel die Abhöraffäre gab.



Die Schöne und das "Beast" - Bundeskanzlerin Merkel hier beim offiziellen Empfang Obamas im Berliner Kanzleramt am Freitag Nachmittag. "The Beast" ist der Name der eigens stets mitgeführten Staatskarosse des US-Präsidenten. Die fuhr übrigens ohne TÜV und Umwelplakette durch die Hauptstadt, dafür aber mit Billigung der Polizei.

Innerhalb der insgesamt etwa 43 Stunden verbringt Obama besonders viel Zeit mit Kanzlerin Angela Merkel. Schon kurz nach seiner Ankunft ...

... trafen sich die beiden Regierungschef zu einem Abendessen im Adlon. Die Bundesregierung gab dieses Bild der Harmonie heraus.

Am Donnerstag zeigte sich Obama erstmals in freier Berliner Wildbahn. Nachdem er den Hinweg vom Hotel Adlon zur US-Botschaft - 150 Meter - noch in der Panzerlimousine bestreiten musste, spazierte der US-Präsident später zumindest zurück. Wobei "sich zeigen" relativ zu verstehen ist. Von Touristen, die sonst den Pariser Platz bevölkern, oder schaulustigen Berlinern ist hier nichts zu sehen.



Bei seiner Ankunft wurde Obama von Regierungs- und US-Botschaftsvertretern sowie einem Ehrenspalier der Bundeswehr begrüßt.



Einsame Runden: Am Mittwochabend kam der US-Präsident im Hotel Adlon am Pariser Platz an, wo er sich zu einem kurzen Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel traf. Dort verbringt Obama zwei Nächte.



Fahren darf rund um das Hotel Adlon nur die Fahrzeug-Kolonne des US-Präsidenten. Und selbst die anderen Gäste des Luxushotels müssen Warteschlangen und Sicherheitsschleusen in extra aufgebauten Zelten in Kauf nehmen, bevor sie ins Adlon hinein dürfen.

Bewacht wird Obama selbstverständlich rund um die Uhr. Im Bild die Scharfschützen auf dem Dach des Hotel Adlon.



Rund um das Berliner Regierungsviertel ist es bis Freitag schwierig mit dem Verkehr: Mit Aushängen informierte die Berliner Polizei schon im Vorfeld darüber, dass weder Autos noch Fahrräder oder Motorräder im markierten Bereich abgestellt werden dürfen.



Aber auch der öffentliche Nahverkehr leidet: Die kurze U-Bahnlinie 55 zwischen dem Brandenburger Tor und dem Hauptbahnhof fährt während des Besuchs nicht und die S-Bahnen der Nord-Süd-Linie (S1, S2, S25) halten nicht am Bahnhof Brandenburger Tor.

Rückblick : Im Juni 2013 hatte Obama das zweite Mal Berlin besucht. Auch damals galt Sicherheitsstufe "1+". Anwohner mussten Fenster zum "Ritz Carlton" und dem Brandenburger Tor schließen, Gullydeckel wurden versiegelt, Mülleimer abgenommen, Spürhunde schnüffelten nach Sprengstoff.

Ein großes Aufgebot gab es am Brandenburger Tor, wo Obama seine Rede hielt. Auf dem Pariser Platz galt ein Flaschenverbot - und das bei rund 30 Grad. Arbeiter stellten Wasser bereit. Vor dem Rednerpult sollte eine dicke Glasscheibe Angriffe abwehren.

Auch 2008 war Barack Obama schon einmal in der Hauptstadt und hielt eine Rede vor der Siegesräule. Damals war er allerdings mitten im Wahlkampf um den Präsidentschaftsposten.



Am 18. November 2016 heißt es dann "Bye, Bye": In seiner Funktion als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird Barack Obama Berlin nicht noch einmal besuchen.





























Tausende Polizisten im Einsatz

Für den Besuch gilt die höchste Sicherheitsstufe. Wie die Gewerkschaft der Polizei am Mittwoch mitteilte, sind mehr als 5.000 Beamte der Polizei aus 14 Bundesländern im Einsatz.



Rund um das Regierungsviertel wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. Alle potentiellen Aufenthaltsorte Obamas werden weiträumig abgesperrt, etwa der Flughafen und der Luftraum darüber, die Fahrtstrecke in die Stadt oder das Kanzleramt. Die Polizei postiert Scharfschützen und kontrolliert auf der Spree mit Booten.

Der Luftraum über der und um die Hauptstadt wird für die meisten Privatflugzeuge komplett gesperrt. Die Sperrzone hat einen Durchmesser von 55 Kilometern um Berlin und gilt bis zur Höhe von 3.000 Metern.

Obama war bereits 2008 im damaligen Präsidenten-Wahlkampf und 2013 als wiedergewählter Präsident in Berlin. Die Sicherheitsvorkehrungen etwa bei seiner Rede vor dem Brandenburger Tor waren stets gewaltig: Straßensperrungen, Scharfschützen, Polizeiboote auf der Spree, zugeschweißte Gullys und das Verbot für Nachbarn von bestimmten Hotels oder anderen Orten, ihre Fenster zu öffnen und Balkone zu betreten.