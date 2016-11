Obama landet am Abend in Tegel - und dann?

JFKs Bekenntnis zur Inselstadt Berlin, Reagans Appell an Gorbatschow und nun vielleicht eine große Botschaft von Barack Obama? Der scheidende US-Präsident kommt am Abend für zwei Tage nach Berlin. Über das Programm herrscht Rätselraten: Wo wird er auftauchen?

Er kommt aus Athen, wo er gestern Abend in einer Art Vermächtnis-Rede über die Werte der Demokratie sprach, und er landet am Abend in Berlin, wo er vor seiner ersten Präsidentschaft im Jahr 2008 vor 200.000 Menschen über seine Pläne und Visionen redete. Mehr Symbolik geht kaum. Für knapp drei Tage besucht der scheidende US-Präsident Barack Obama Berlin, und natürlich sind alle gespannt, wie er diesen so symbolträchtigen Besuch gestalten wird. Bekannt allerdings ist nicht viel über Obamas Programm in der Hauptstadt.

Etwa um 18 Uhr wird die Air Force One auf dem Flughafen Tegel erwartet. Ein weiterer offizieller Termin noch am Mittwoch ist dann erst einmal nicht geplant. Also geht es wohl zunächst in die Unterkunft. Wo Obama in den kommenden Tagen nächtigen wird, ist offiziell ebenfalls nicht bekannt gegeben worden, klar aber scheint wohl: Er wohnt im Hotel Adlon am Pariser Platz.

Für den Besuch gilt die höchste Sicherheitsstufe, zu der offenbar auch die absolute Geheimhaltung über das weitere Programm gehört. Bekannt sind nur grobe Eckdaten: Nach einem Treffen mit Kanzlerin Merkel am Donnerstag stehen am Freitag Gespräche mit mehreren anderen europäischen Regierungschefs an. Dabei geht um die Beziehungen zwischen Europa, Russland und den USA nach der Amtsübergabe an den Republikaner Donald Trump.