Die Schöne und das "Beast" - Bundeskanzlerin Merkel hier beim offiziellen Empfang Obamas im Berliner Kanzleramt am Freitag Nachmittag. "The Beast" ist der Name der eigens stets mitgeführten Staatskarosse des US-Präsidenten. Die fuhr übrigens ohne TÜV und Umwelplakette durch die Hauptstadt, dafür aber mit Billigung der Polizei.