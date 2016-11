Eine Barnimer Eltern-Initiative hat mehr als 8.000 Unterschriften für mehr Lehrer im Land gesammelt. Am Dienstag sollen sie in Potsdam dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Henryk Wichmann (CDU), übergeben werden. Initiativensprecher Lothar Clauder sagte am Montag, Eltern, Schüler und Lehrer im Barnim und über die Kreisgrenzen hinaus hätten in den vergangenen Monaten immer wieder mit Unterrichtsausfällen kämpfen müssen.

Daher fordern die Unterzeichner deutlich mehr Aktivitäten vom Land, um attraktivere Arbeitsangebote für Lehrer zu schaffen. Zur Vermeidung von Unterrichtsausfall müsste die Vertretungsreserve von 3,5 auf mindestens zehn Prozent erhöht werden, hieß es. Außerdem dürfe der Vertretungsunterricht nur fachbezogen erteilt werden.