Bund, Länder und Kommunen werden in diesem Jahr 4,3 Milliarden Euro mehr Steuern einnehmen als bislang gedacht. Das teilte der Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag nach der Herbstprognose des Arbeitskreises Steuerschätzung mit. Auch für Berlin und Brandenburg ergeben sich dadurch gewisse Spielräume - wenn auch nur recht kleine.

Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) sagte dem rbb am Freitag, in der Summe könne das Land kein wirkliches Plus erwarten. Das was zusätzlich an Steuereinnahmen in den nächsten beiden Jahren herein kommt, war in den Schätzungen davor schon vermutet worden.

Für 2016 und 2017 zeichnen sich nach der aktuellen Steuerschätzung zwar nochmals Mehreinnahmen von zusammen fast 500 Millionen Euro im Vergleich zur letzten Prognose ab. Für die Folgejahre bis 2020 aber muss die Hauptstadt mit weniger Einnahmen rechnen als bisher geplant