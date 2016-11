Abschied in Sicherheit – mit diesen Worten kann man zusammenfassen, was am Mittwoch passiert: Obama kommt nach Berlin und die Überwachung und Kontrollen werden hochgefahren. "Einsatztechnisch" geben die Sicherheitsbehörden keine Infos. Nur so viel: Die Besucherterrasse in Tegel ist gesperrt.